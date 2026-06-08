Florentino Pérez gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid

Florentino Pérez ha vuelto a proclamarse ganador de las elecciones a la presidencia del Real Madrid frente a la candidatura del empresario Enrique Riquelme.

La jornada ha dejado una participación muy elevada de los socios en las urnas, que a las 17:00 horas presentaba un dato de participación del 31,27%. El primer dato de participación, registrado a las 13:00 horas, fue del 16,82 %, con 12.651 votantes. Como referencia, en las últimas elecciones con más de un candidato, celebradas en 2006, participaron 27.998 socios, el 42,9% del censo electoral.

El proceso electoral se desarrolló en 60 mesas instaladas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde desde las 20:00 horas comenzó el escrutinio que ha dado la victoria a Florentino, la figura que dirigirá la entidad durante los próximos cuatro años.

Lo que Florentino promete al madridismo

El ganador de las elecciones ha realizado una serie de promesas en forma de fichajes de cara a este verano. El club no pasa por su mejor momento deportivo y uno de los incentivos ha sido poner sobre la mesa varios nombres de jugadores que llegarán al Real Madrid para reforzar la plantilla y aspirar a cosas grandes en la siguiente campaña.

El primero de los cambios se produciría en el entrenador. Álvaro Arbeloa dejaría de ser técnico del conjunto blanco y llegaría José Mourinho. Respecto a nuevos jugadores, se ha comprometido a traer tres grandes nombres. Dos de ellos los ha anunciado: Dumfries, lateral de Inter de Milán, que cuenta con una cláusula de 20 millones, y Konaté, central del Liverpool que acaba contrato este verano y, por tanto, llegaría gratis.

También anunció el pasado jueves realizar "la mayor oferta de la historia del Real Madrid" por un futbolista que, según ha explicado, es centrocampista o delantero y no juega en la Premier League. Suenan figuras como Vitinha o Joao Neves, dos jugadores capitales para el PSG de Luis Enrique, y Michael Olise, extremo del Bayern de Múnich.