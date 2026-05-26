Así queda el Grupo L del Mundial 2026: Inglaterra se ilusiona con su segunda Copa del Mundo 60 años después

El 11 de julio de 1966, en Wembley, Geoff Hurst marcó un hat-trick en la final del Mundial y llevó a Inglaterra a levantar la Copa del Mundo por primera y única vez en su historia. Desde entonces, los británicos no han sido capaces de volver a levantar un trofeo de esta magnitud.

18 ediciones después, Inglaterra afronta este Mundial con una de sus mejores plantillas de la historia. Una generación de jugadores hecha para grandes cosas y que tiene como misión romper la sequía. De la mano de Thomas Tuchel, "Los Tres Leones" han vuelto a ser una selección temida gracias a sus grandes estrellas.

Sin duda, Harry Kane es el gran referente y capitán de Inglaterra. Un futbolista capaz de marcar las diferencias gracias a sus goles y su aportación al juego colectivo del equipo. A él se suman nombres como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford y Declan Rice, que agrandan una selección que quiere ser referente mundial.

Después de dos semifinales perdidas en Mundiales y dos finales de Eurocopa consecutivas cayendo en penaltis, el equipo afronta el Mundial de 2026 con el objetivo de luchar el trofeo que tanto se les resiste.

Croacia despide a Modrić en el Mundial de 2026

Si Inglaterra quiere pensar en cosas grandes, tendrá que superar a una selección que siempre complica las cosas. Croaciallega a su cuarto Mundial consecutivo con Luka Modrić dispuesto a cerrar su carrera internacional a lo grande. El subcampeón de 2018 y tercero en 2022 no tuvo problemas para clasificarse a una nueva Copa del Mundo, quedando primera de su grupo con siete victorias y un empate.

Y a pesar de no contar con una plantilla de nivel como otras selecciones, lo cierto es que Croacia siempre acude a la últimas rondas del torneo. Por ello, es una selección siempre a tener en cuenta debido a su capacidad competitiva y su ADN mundialista.

Ghana, con los cuartos de 2010 como gran referencia

La tercera de las selecciones de este Grupo L es Ghana. Las Estrellas Negras encadenan su segundo Mundial consecutivo con la misión de hacer un buen papel durante la fase de grupos y con la mirada puesta en los cuartos de final alcanzados en 2010. Aquel año estuvieron a un paso de hacer historia al convertirse en la primera selección africana en llegar a semifinales.

Sin embargo, un penalti fallado en el último segundo del partido ante Uruguay les negó ese sueño. Ya en 2022, Ghana cayó en la fase de grupos, dejando un sabor agridulce al país. Ahora, cuatro años después, la selección africana está ante una oportunidad perfecta para lograr un hueco entre los 32 clasificados. Con el nuevo formato, el país tiene la ilusión de avanzar a los dieciseisavos y acercarse lo máximo posible a su mejor marca.

El segundo Mundial de Panamá

Que Panamá ha crecido en los últimos años es una realidad. Gran muestra de ello son sus participaciones en los Mundiales de los últimos años. A pesar de tropezar en 2022, Panamá suma dos Copas del Mundo en los últimos ocho años, una cifra muy significativa ya que son las dos únicos ocasiones que la selección ha alcanzado tal logro.

Eso sí, al país se le resista pasar de la fase de grupos. En 2018, Panamá terminó última de su grupo con derrotas ante Bélgica, Inglaterra y Túnez. Ahora, tras quedar primeros e invictos en la fase clasificatoria de la CONCACAF, los Canaleros aspiran a tener opciones para clasificar a la siguiente ronda.

No lo tendrán fácil, ya que la exigencia del grupo es alta, pero gracias la solidez defensiva y al compromiso de todos los jugadores, la selección panameña podría tener posibilidades.

Fechas y horarios

Jornada 1

Inglaterra - Croacia (17 de junio, 22:00 horas)

Ghana - Panamá (18 de junio, 01:00 horas)

Jornada 2

Inglaterra - Ghana (23 de junio, 22:00 horas)

Panamá - Croacia (24 de junio, 01:00 horas)

Jornada 3

Panamá - Inglaterra (27 de junio, 23:00 horas)

Croacia - Ghana (27 de junio, 23:00 horas)