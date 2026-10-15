Mourinho estalla contra el fútbol español y el Real Madrid continúa sin arrancar

El Real Madrid ha ganado este miércoles en Roma en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions y suma seis puntos de seis posibles en la máxima competición europea, aunque el juego y las sensaciones siguen dejando mucho que desear.

El equipo madridista remontó a la épica en los minutos finales un partido que perdía 3-1 en el minuto 83, pero que terminó ganando 3-4 gracias a los goles de Carlos Espí, Endrick y Rudiger a balón parado.

Espí y Endrick salieron desde el banquillo, al igual que un Arda Guler que fue suplente y que tuvo gran parte de culpa de la mejora del equipo en el tramo final del encuentro. El turco asistió en los dos últimos goles.

Tampoco estuvo nada bien Vinicius, titular esta vez y sustituido en el minuto 59 poco después del 3-1. El brasileño volvió a ser protagonista negativo después de que se conociera que se perderá los cuatro próximos partidos de Liga por sanción tras su expulsión del pasado sábado ante el Villarreal.

La resolución del Comité de Competición llegó en la previa del partido ante la Roma, una decisión que enfureció a Mourinho que mostró su enfado en la rueda de prensa post partido explicando que podría haberse conocido tras el encuentro y así evitar descentrar a un futbolista concentrado antes de un partido importante en competición europea.

El Real Madrid volverá a la acción el próximo domingo en el Santiago Bernabéu ante el Sevilla y se medirá en Champions, también en su estadio, al Leipzig el próximo miércoles antes de viajar al Camp Nou para disputar el primer Clásico de la temporada.

Además de esos dos partidos ligueros, Vinicius se perderá los encuentros ante Racing y Valencia y no reaparecerá en Liga hasta finales de noviembre, a la vuelta del próximo parón de selecciones.