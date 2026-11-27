La jornada europea de esta semana ha vuelto a dejar una gran imagen del Real Madrid en la segunda parte en el PSV. El equipo blanco activó el modo apisonadora y goleó con contundencia al equipo holandés (5-1) que se marchó ganando al descanso.

El gran nivel mostrado por el equipo de Mourinho en las últimas semanas ha vuelto a poner al Real Madrid en el mapa de los grandes equipos europeos después de dos temporadas sin títulos y pasando por la Champions con más pena que gloria cayendo en cuartos de final ante Arsenal y Bayern.

Mourinho parece haber dado con las teclas adecuadas y apuesta por jugadores como Fede Valverde en el lateral derecho, da galones a Arda Guler y coloca a Bellingham como principal líder debido al espectacular estado de forma del inglés.

Mientras tanto, vemos a un Courtois que sigue inconmensurable bajo palos, a un Huijsen que crece y se afianza con Konaté como pareja en el centro de la zaga, y a un Mbappé que no para de hacer goles.

La principal duda es la banda izquierda, donde Vinicius se juega un puesto con Diomande. El costamarfileño ha aprovechado la oportunidad durante la ausencia del brasileño, que ahora vuelve y empieza mostrar un buen nivel, aunque aún lejos de su mejor versión.

Tras cinco jornadas, el Real Madrid es líder en solitario de la Fase Liga en Champions y muchos le vuelven a señalar como uno de los grandes favoritos a ganar la competición por nivel y por las lesiones importantes que empiezan a castigar a otros rivales como PSG o Bayern.