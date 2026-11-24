Madrugo para recordarte que esta noche vuelve la Champions, este martes para el Real Madrid y el Betis. Y la temporada va tan bien para ambos que las ruedas de prensa de los entrenadores son balsas de aceite y permiten hasta chascarrillos. Los verdiblancos van bien en LaLiga y cumplen por encima de lo previsto en Europa, mientras que Mourinho sonríe como en sus mejores días con un equipo al que le ha cambiado la cara.

Fíjate, Rafa, que podíamos pensar que el Real Madrid sacaría adelante los partidos y sería competitivo, pero había más dudas con la gestión del grupo, porque no parecía que fuera Mourinho el bombero necesario para todos los incendios en la plantilla.

No lo ha sido porque el Madrid no necesitaba un bombero, necesitaba un gestor, necesitaba pegamento para un vestuario que empezaba a agrietarse por los roces de la presión que supone no ganar títulos en dos temporadas.

Con la naturalidad de quién suma tantas o más Champions y trofeos que sus jugadores, Mourinho ha tomado decisiones importantes. Valverde juega los grandes partidos de lateral derecho, le han hecho sitio a Bernardo y, sobre todo, a Güler en el centro del campo, la meritocracia se cumple con Diomandé y Vinicius y Bellingham rinde al nivel de 2024.

A Mourinho le pondrán nota por lo que gane al final de la temporada, pero los exámenes parciales han sido brillantes. Un equipo competitivo, un grupo sin fisuras, ninguna polémica fuera del campo.

Mourinho, dijeron sus críticos, fue la opción desesperada de Florentino. Pues con el portugués ganó unas elecciones y, de momento, ha devuelto la fe y los resultados al equipo. Pero el fútbol, ya lo sabes, no es una empresa del IBEX. Eso lo aprendió nada más llegar en el año 2000. Aquí dependes de que la pelotita entre.