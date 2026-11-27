Madrugo para contarte que todo lo que celebramos en la Champions, el martes y el miércoles, por la victoria de los cinco españoles, no pudimos celebrarlo ayer, en la Europa League y la Conference. Perdieron Real Sociedad, Celta y Getafe.

Pero te quería contar un hecho que no debemos dejar de lado, porque es importante para el futuro del fútbol. Miguel Ángel Gil dimitió esta semana como vicepresidente de LaLiga, después de saber que la institución que preside Javier Tebas financió a la Asociación Europea de Clubes sin conocimiento de los equipos, o de muchos de ellos.

Y el problema está en que esta asociación rivaliza con otras como la EFC, heredera de la antigua ECA, de la que es miembro el propio Gil, o pleitea con UEFA. Como no hay constancia de que esta decisión de destinar alrededor de un millón de euros se haya aprobado en una comisión ni en la asamblea, Tebas queda en una posición muy comprometida.

La conclusión es que Miguel Ángel Gil, que también forma parte del comité ejecutivo de UEFA, quiere prevenir posibles conflictos de intereses en el futuro. No tiene sentido que LaLiga financie a una asociación a la que pertenecen algunos clubes españoles para que rivalice con otras asociaciones a la que pertenecen otros españoles. Por ejemplo, el Atleti del propio Gil.

No es un asunto menor. El presidente de LaLiga, que fue muy rápido para contestar por redes sociales a Florentino Pérez tras la última asamblea del Real Madrid, o desafía al presidente del CSD, aún no ha encontrado un minuto para dar una explicación ni siquiera en redes. Será que no ha tenido tiempo.