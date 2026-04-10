El Madrid alarga su mala racha y dice adiós a LaLiga: así lo vivimos en Radioestadio

El empate del Real Madrid ante el Girona ha supuesto un nuevo tropiezo en la recta final del campeonato que deja prácticamente sentenciada su pelea por el título de Liga. El conjunto blanco vuelve a ceder puntos en un momento clave de la temporada, en un contexto en el que la distancia con el liderato se antoja ya insalvable y con el foco desplazándose de forma inevitable hacia la competición europea.

La Champions se presenta así como el último refugio para el equipo dirigido por Arbeloa, que afronta una situación límite. Tras caer en la ida ante el Bayern (1-2), los blancos están obligados a remontar en Alemania si quieren mantener vivas sus opciones de título en una campaña que amenaza con cerrarse sin trofeos.

El encuentro frente al Girona se abordó con la mirada puesta en ese compromiso continental. Pese a que el técnico había anunciado continuidad, introdujo varios cambios en el once inicial, reservando a jugadores importantes y gestionando esfuerzos. El contexto liguero, con una desventaja considerable y la exigencia de que sus rivales directos fallen, convertía el duelo en un ejercicio más de fe que de cálculo realista.

Sobre el césped, el guion fue el esperado. El Girona planteó un partido ordenado y conservador, con el objetivo de cerrar espacios y aprovechar alguna transición. El Real Madrid dominó la posesión, aunque con un ritmo contenido y sin la profundidad necesaria para desbordar a su rival en el primer tiempo.

En ese contexto, destacaron las intervenciones de Bellingham y Carvajal, los más activos en ataque. Sin embargo, las ocasiones no se tradujeron en goles hasta la segunda mitad, cuando Valverde adelantó al conjunto blanco con un potente disparo desde fuera del área que sorprendió al guardameta rival.

La reacción del Girona no se hizo esperar y encontró premio con el empate, obra de Thomas Lemar, que aprovechó un desajuste defensivo para batir a Lunin. El gol desató la incertidumbre en el Real Madrid, que perdió fluidez y fue incapaz de generar ocasiones claras en el tramo final, más allá de una polémica acción sobre Kylian Mbappé que no fue señalada como penalti.

Con este resultado, el equipo blanco se aleja definitivamente de la lucha por la Liga y afronta con dudas su decisivo compromiso europeo en Múnich, donde deberá buscar una remontada que, a la vista de su irregular rendimiento reciente, se presenta como un desafío mayúsculo.