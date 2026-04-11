LaLiga de las camisetas retro (IV): ¿Qué podrían vestir Athletic, Alavés, Girona y Elche?

Este fin de semana se celebra por fin la esperada jornada retro, en la que los equipos de LaLiga vestirán esas equipaciones vintage que tanto gustan a los coleccionistas y a la que sumará la propia competición con vestimentas especiales para los árbitros, balones especiales e incluso grafismos durante la retransmisión de los partidos.

Este viernes repasamos en Radioestadio Noche junto a Alberto López Frau qué camisetas podrían vestir los equipos de Primera División.

En esta última edición hablamos de un equipo histórico del fútbol español como Athletic, de la que destacamos la camiseta de la temporada 83/84 en la que lograron un recordadísimo doblete ganando Liga y Copa con el Clemente en el banquillo y jugadores como Goiko, Licearanzu, Zubizarreta, Dani, Argote o Sarabia.

Sin movernos del País Vasco, nos hacemos un viaje hasta Vitoria para hablar del Alavés y su camiseta de la temporada 00/01, en la que terminaron disputando la final de la Copa de la UEFA ante el Liverpool. Los babazorros cayeron 5-4, pero muchos aún recuerdan esa histórica temporada en Vitoria.

Seguimos en el norte y nos vamos hasta Girona, que podría elegir la camiseta de la temporada 16/17 en la que logró su primer ascenso a Primera División. Con Pablo Machín en el banquillo y jugadores como Bono, Granell, Portu o Longo, el equipo catalán alcanzó la élite del fútbol español.

Y ahora sí que bajamos un poco en el mapa hasta llegar a Elche y remontarnos a la temporada 63/64 en la que logró un histórico quinto puesto en Primera División, la mejor clasificación de su historia.