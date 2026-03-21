LaLiga de las camisetas retro (II): ¿Qué podrían vestir Atlético, Villarreal, Osasuna y Real Sociedad?

Los aficionados al fútbol siguen esperando con ansia la llegada de la jornada de Liga en la que casi todos los equipos vestirán camisetas retro, una tendencia a la que se sumarán también los árbitros y la propia competición con balones especiales e, incluso, grafismos en la retransmisión.

A pesar de haber presentado ya cada equipo qué camiseta llevarán durante esa jornada, en Radioestadio Noche hablamos de cuáles habrían sido las mejores opciones para algunos de los equipos de LaLiga.

Este viernes hablamos del Atlético de Madrid y de la camiseta de la histórica temporada del doblete, la 95/96. Con Radomir Antic en el banquillo, el equipo rojiblanco conquistó Liga y Copa coronándose como el mejor equipo del año en el fútbol español con jugadores como Molina, Simeone, Caminero, Pantic o Kiko.

Y si hablamos de temporadas históricas no nos podemos olvidar de la 05/06 del Villarreal, en la que el equipo fue semifinalista de Champions y subcampeón de Liga bajo los mandos de Manuel Pellegrini y con futbolistas como Juan Román Riquelme, Diego Forlán o un joven Santi Cazorla.

La camiseta elegida para Osasuna sería la de la recordada temporada 87/88 en la que el equipo logró un meritorio quinto puesto en Liga; mientras que la Real Sociedad, por su parte, podría jugar con la de la temporada 80/81, en la que consiguió el primer título de Liga de su historia.