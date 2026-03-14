LaLiga de las camisetas retro: ¿Qué podrían vestir Mallorca, Valencia, Sevilla y Celta?

LaLiga anunció la pasada semana que por primera vez en la historia se disputará una jornada en la que los equipos jugarán sus partidos con vestimenta vintage, una tendencia a la que sumarán también los propios árbitros y la propia competición con balones especiales e, incluso, grafismos en la retransmisión.

En Radioestadio Noche, hablamos de las posibilidades de cada equipo de Primera División a la hora de elegir la mejor de las equipaciones para una jornada histórica.

El RCD Mallorca podría vestir la camiseta del histórico ascenso de la temporada 82-83 tras una década muy dura para el club en la que, incluso, llegó a rozar la desaparición. El equipo bermellón, dirigido por Lucien Muller, logró el ascenso a Primera División quedando tercero en Liga tras Cádiz y Murcia.

También hablamos de ascensos para elegir la camiseta del Valencia en la temporada 86-87. Dirigido por Alfredo Di Stefano, el equipo che consiguió volver a Primera División tras un brevísimo paso por la categoría de plata del fútbol español.

En cuanto al Sevilla, nos quedamos con la de la temporada 92-93 que llevaron jugadores como Maradona, Simeone o Suker. Una camiseta que el club reeditó recientemente y que podría ser la elegida por los sevillistas.

Y, por último, nos quedamos con el Celta, que está viviendo una de las mejores temporadas de los últimos años. La temporada 99-00, el equipo vigués realizó un gran papel en la Copa de la UEFA en la que goleó a equipos como el Benfica o la Juventus.