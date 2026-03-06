LaLiga anuncia la primera jornada retro de la historia: estas son las camisetas que podría vestir cada equipo

LaLiga ha anunciado esta misma mañana una iniciativa rompedora para la jornada 31. El fin de semana del 10 al 13 de abril, los equipos vestirán equipaciones vintage por primera vez en la historia de las grandes ligas de fútbol. La competición ha señalado que se presentarán en la Madrid Fashion Week, uniendo el mundo de la moda y el deporte rey.

También han confirmado que hasta 38 equipos lucirán sus camisetas retro, quedando fuera de la iniciativa Real Madrid, por motivos que aún se desconocen, y Barcelona, Rayo Vallecano y Getafe, que no podrán llegar a la fecha "por problemas técnicos". Además, se acondicionará todo lo relativo a los partidos con esta estética vintage: balones, vestimenta de los árbitros e incluso grafismo de la televisión y los estadios.

'Blokecore', una tendencia al alza

Los jugadores del Betis celebrando la Copa del Rey en 2022, con Bellerín y Aitor Ruibal vistiendo camisetas retro. | Getty Images

Durante los últimos años se ha podido observar un crecimiento notable de la moda vintage, con el 'blokecore' como aliado clave. Esta tendencia de moda urbana mezcla camisetas de fútbol vintage con ropa casual, popularizando la estética de los hinchas de los años 70 y 80 en adelante.

De hecho, varios jugadores han mostrado interés hacia esta moda en ocasiones especiales, como Héctor Bellerín cuando ganó la Copa del Rey, o el defensa del Barça Jules Koundé, también muy activo en el mundo de la moda. De ahí que algunos equipos hayan continuado 'su legado' y hayan relanzado equipaciones históricas, como el Atlético de Madrid en su 120 aniversario o el Real Mallorca conmemorando el ascenso a Primera División de 1997.

Ahora, serán prácticamente todos los conjuntos de Primera y Segunda División los que celebrarán esta jornada vintage, llevando la nostalgia a su punto más álgido.

¿Qué camiseta podría vestir cada equipo?

Desde que salió a la luz la iniciativa de LaLiga, los fans han llenado de comentarios las redes sociales preguntándose qué equipación podría vestir cada equipo. Hay que tener en cuenta que los sponsors y las marcas pueden haber cambiado después de tanto tiempo, por lo que podría haber una reedición parecida a la original, pero no exacta.

En Segunda División, todos los equipos han aceptado la invitación así que podremos disfrutar de una jornada 35 completamente retro. Destacan equipos como el Deportivo de La Coruña, Zaragoza o Racing de Santander, que llevarán camisetas con las que consiguieron la gloria a nivel nacional e incluso europeo.

Se estima que cada club podría encargar entre 1500 y 2000 camisetas, por lo que hacerse con una de ellas va a ser realmente complicado. En total, supondría la comercialización de entre 70.000 y 80.000 camisetas entre todos los clubes, generando entre 7 y 8 millones de euros.