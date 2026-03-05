Oyarzabal, sobre la final de Copa: "Poder estar allí con nuestra gente es algo que todos teníamos pendiente"

La Real Sociedad ha logrado este miércoles su billete a la final de la Copa del Rey después de imponerse en el derbi vasco por 1-0 al Athletic con un gol de Mikel Oyarzabal de penalti en los minutos finales para hacer bueno el 0-1 de la ida en San Mamés.

El equipo txuri-urdin volverá a una final de Copa cinco años después. En aquella, disputada en 2021 pero perteneciente a la temporada 19-20, la Real se impuso en un partido con los mismos protagonistas que este miércoles. Dirigidos entonces por Imanol Alguacil, se impusieron 0-1 con un gol de penalti de Oyarzabal.

Esa final fue, eso sí, sin público, debido a la pandemia, algo que no ocurrirá el próximo 18 de abril en La Cartuja ante el Atlético de Madrid. "Es un día especial, distinto para todos. Poder estar allí con nuestra gente es algo que todos teníamos pendiente", ha confesado el capitán realista en Radioestadio Noche.

Oyarzabal se ha vuelto a convertir en el protagonista y gran líder de su equipo, aunque huye de ese protagonismo. "Me ha tocado a mí, pero el trabajo es de todos. El partido de todos ha sido muy serio, el mérito es de todos", explica en Onda Cero.

El capitán txuri-urdin ha querido acordarse también de Sergio Francisco, que ocupó el banquillo realista durante la primera mitad de la temporada antes de la llegada de Matarazzo, que le ha cambiado por completo la cara al equipo. "Aunque las cosas salieron mal, todo el mundo tiene su importancia", explicaba Oyarzabal.

"Hoy también es un día para dar las gracias a Sergio Francisco, los primeros partidos de Copa los jugamos con él. En esos partidos hay muchos sustos, muchos equipos se quedan fuera. Nosotros no regalamos ninguno, salieron las cosas bien desde el inicio y es un momento para darle las gracias", ha explicado en Onda Cero.