LaLiga de las camisetas retro (III): ¿Qué podrían vestir Espanyol, Oviedo, Betis y Levante?

Cada vez falta menos para que los grandes aficionados al fútbol vivamos la tan esperada jornada retro, en la que los equipos de LaLiga vestirán equipaciones vintage, una tendencia a la que también se sumarán los árbitros y la propia Liga, con balones especiales y grafismos durante la retransmisión de los partidos.

En Radioestadio Noche seguimos repasando con nuestro experto, Alberto López Frau, qué camisetas históricas podrían elegir los equipos de Primera División y, de paso, damos alguna idea a esos coleccionistas que tenemos por oyentes.

Este viernes hablamos del RCD Espanyol y su camiseta de la final de la Copa del Rey de 2006. El título supuso un evento icónico para los aficionados pericos, que podrían rescatar esa casaca justo cuando se cumplen 20 años de aquella gran final del Santiago Bernabéu en la que goleó 4-1 al Zaragoza. Temporada muy recordada, además, por el gol milagro de Coro en el tiempo de descuento a la Real Sociedad, clave para lograr la permanencia.

El Oviedo volvía este año a Primera División y aunque no está siendo una temporada nada fácil para los aficionados carballones, recordamos la camiseta de la histórica eliminatoria ante el Genoa en Europa.

El Betis, uno de los equipos que más cuida este tipo de asuntos, podría haber elegido la camiseta de la final de la Copa del Rey de 1977, primer título copero para los verdiblancos. El equipo andaluz vivió una histórica noche en la que se impuso en la tanda de penaltis ante el Athletic.

También hablamos del Levante y de su temporada 80-81, en la que sorprendió al mundo cerrando el fichaje de Johan Cruyff. El equipo, entonces en Segunda División, no terminó ascendiendo, pero esa temporada es muy recordada por la presencia del crack neerlandés en la plantilla granota.