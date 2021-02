Jordi Alba obra el milagro para meter al Barcelona en semifinales de Copa del Rey ante el Granada

Granada y Barcelona han medido fuerzas en Los Cármenes por una plaza en semifinales de la Copa del Rey. Ronald Koeman daba máxima prioridad a este título y lo ha demostrado con un once prácticamente titular en el que la gran novedad ha sido el portugués Trincao.

Buen inicio del Barcelona

En los primeros compases del partido el Barcelona ha buscado insistentemente la portería del Granada. Ha acumulado ocasiones pero como viene pasando a lo largo de la temporada en ninguna de esas ocasiones intimidaban en exceso la portería de Aarón. Probaron suerte Messi y Trincao pero se encontraron las dos veces con el guardameta nazarí. Unos minutos después Messi en una falta directa hacía de nuevo intervenir a un Aarón que se estaba convirtiendo en el mejor jugador de su equipo.

Error de Umtiti y primero del Granada

Dominaba el Barcelona pero llegó el error. En este caso de Umtití. Un pase calamitoso del francés terminó en las botas de Soro que ha asistido a Kenedy para que a placer fusile la portería de Ter Stegen. Y solo dos minutos después se repetía el guion. Error ahora de Araújo y ocasión clara para Kenedy que ha estado a punto de marcar el segundo. En el descanso Diego Martínez ha introducido un doble cambio en el Granada. Se quedaron en vestuarios Víctor Díaz y Kenedy y entraron Foulquier y Machís.

El plan le salió a la perfección. A los dos minutos de la reanudación Griezmann perdía el balón en un ataque y con un solo pase de Montoro queda en evidencia toda la defensa azulgrana. Roberto Soldado se queda mano a mano frente a Ter Stegen y no perdona. El segundo del Granada y la eliminatoria muy cuesta arriba para los de Koeman.

Reacción culé

Intentaba reaccionar el Barça. Tras una gran jugada de Messi, Trincao estrellaba el balón en el travesaño en su última jugada del partido. Umtití acompañaba al portugués al banquillo dejando lugar a Braithwaite y Dembelé.

El francés ha demostrado por qué es ahora mismo uno de los imprescindibles para Koeman. Desde su entrada el Barcelona no ha parado de atacar. Primero Aarón se volvía a lucir ante una espectacular chilena de Griezmann. Después era el propio Dembelé el que con un tremendo latigazo mandaba el balón directo al larguero. Tanto atacaba el Barcelona que llegó el gol. Tras un pase filtrado de Messi en un remate acrobático Griezmann mandaba el balón al palo, y el rechace impactaba en Aarón mandando el cuero a las redes.

Cinco minutos para obrar el milagro. A punto de llegar con un zurdazo de Messi que se estrellaba en el palo. Y llegó. En tiempo de descuento en una jugada parecida al primero Griezmann en lugar de rematar le servía a Jordi Alba que de cabeza mandaba el partido a la prórroga.

Prórroga

La emoción estaba servida y la prórroga no ha defraudado. En el 101 Jordi Alba, absolutamente decisivo, ponía un centro perfecto en la cabeza de Antoine Griezmann. Espectacular remate del francés ante el que nada podía hacer Aarón. Parecía que el Barcelona había hecho ya el trabajo pero de nuevo el partido giraba inesperadamente. Solo dos minutos después, Dest derriba a Neva dentro del área. Sánchez Martínez no dudaba y señalaba el punto de los once metros. En Radioestadio comentaba Daudén Ibáñez que no le parecía suficiente como para señalar pena máxima. Fede Vico engañaba a Ter Stegen y ponía el 3 a 3 en el marcador. Qué partido.

El Barça no quería los penaltis. Los de Koeman salieron a por el gol y no tardó en llegar. A los dos minutos de la reanudación Messi con la diestra lanzaba un disparo raso que repelía Aarón. Por ahí pasaba un oportuno De Jong para empujarla y poner el cuarto en el marcador. Quizá el guardameta pudo hacer algo más en el remate de Messi. La remontada la culminó el héroe de la noche, Jordi Alba con otro golazo que ha certificado el pase del Barcelona a semifinales de la Copa del Rey.