Laporta deja entrever que Xavi no será su entrenador

El candidato a la presidencia del Barcelona, Joan Laporta, trató los principales temas de actualidad del club azulgrana con José Ramón de la Morena.

Respecto a la posibilidad de que Xavi entrene al Barcelona sí que lo ve a medio plazo pero no a corto. "Xavi parece ser que va con otro candidato. Mi proyecto deportivo pasa por motivar al entrenador que tenemos y a los jugadores que tenemos. Sé que Xavi tiene en la cabeza ser entrenador del Barça y sé que a medio plazo lo será. Pero en este momento tenemos entrenador y sé lo que son las noticias que vienen de fuera para desestabilizar. Koeman tiene contrato en vigor", sentenció.

Continuidad de Messi

Para que Leo Messi decida continuar como azulgrana ve esencial que haya un Presidente electo lo antes posible. "No he llamado a Messi. Se le puede convencer. Yo creo que se puede quedar. Si queremos que se quede Leo en el Barcelona ha de tener un Presidente y una Junta Directiva cuanto antes. Creo que la Generalitat ha decidido aplazar las elecciones por intereses políticos, por intereses de la Gestora",

Quiso dar un voto de confianza al actual técnico Ronald Koeman aunque ve puntos que debe trabajar. "Creo que Koeman está en el camino. Está apostado por gente joven y esto me gusta. El juego seguro que puede mejorar. Lo que espero es que Koeman consiga su parte de evolución del sistema como hicieron Rijkaard, Guardiola o Luis Enrique", recordó.

Una de sus mayores preocupaciones es devolver al Barcelona a la élite europea. "Quiero que el Barça vuelva a tener una historia de éxito con la Champions. Si para eso a final de temporada hay que hacer cambios, se harán".

Sigue manteniendo buenas relaciones en el fútbol aunque confies que "hace unos años que no hablo con Florentino Pérez. Con Tebas sí que he tenido alguna conversación informal últimamente. En general siempre he tenido muy buena relación con el mundo del fútbol"

La famosa pancarta

Lluis Carrasco, nuestro director de campaña, fue el que le propuso colgar la famosa lona en Madrid. "En un principio lo teníamos pensado para Barcelona. La primera frase que pensamos la vi que era 'sin chicha ni limoná' hasta que se nos ocurrió el gana de volver a veros. El resultado fue muy bueno. Quedó simpático, la gente que tiene sentido del humor lo aceptó y se lo tomó con deportividad".

Alejado de la política

Más reacio que nunca a entrar en temas temas políticos, sí reconoció que le gustaría "una Cataluña con más poder".Sin embargo, mantiene la política a un lado, y confiesa que ya no se presentaría a unas elecciones, porque su prioridad es el Barça.

Sobre la Superliga Europea admite que hay muchos "claroscuros". Cada club se llevaría en torno a 800 millones de euros pero le preocupa que "las ligas estatales se verían muy afectadas". Explica que sería una liga cerrada durante tres años y luego se podría introducir un sistema de ascensos y descensos.

Vio la final de la Supercopa de España solo y en cuanto a la expulsión a Leo Messi por el manotazo a Villalibre, lo tiene muy claro, "yo no hubiera sacado roja a Messi y menos tal y cómo había ido el partido".