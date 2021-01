Jordi Farré: "Laporta tiene una logística impresionante y Font se equivoca cada vez que habla"

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, reconoce que "es muy díficil conseguir las firmas necesarias" y cree que "durante la campaña nos equivocamos y nos pilló con el pie cambiado el cambio de firmas". Señala que "quisimos dar una nota de color en una situación complicada con la pandemia y quizá se frivolizó con lo de las pizzas y los tatuajes"..

Comenta que "nos hemos gastado bastante dinero y la verdad que habíamos invertido bien en una sede".

De Joan Laporta destaca "que tenía la logística muy bien montada, además que no necesita publicidad pero lo de la lona fue una gran idea y sin decir gran cosa ha hecho una gran campaña". Además, de Laporta sí que reconoce "tal vez cierto cambio", aunque insiste en que "no hizo gran cosa". Eso sí, sobre entrar en su Junta Directiva, comenta que "es algo que por ahora no me planteo y lo que quiero es empezar otra vez a trabajar".

En cambio, de Víctor Font comenta que "cada vez que habla, se equivoca o mete la pata".