Joan Laporta: "Si queremos que Messi se quede en el Barça, hay que tener un presidente cuanto antes"

"Ser presidente del Barça me cambió la vida", cuenta Joan Laporta en El Transistor, donde ha asegura que vuelve "con las fuerzas renovadas" y con ganas de "reflotar el club de nuevo": "Da respeto, pero como ya lo hice en 2003, estoy convencido de que puedo hacerlo en 2021 con mi equipo".

Laporta ha evitado referirse a la política, ya que afirma que está "desvinculado" del tema y es "independiente de grupos políticos económicos y mediáticos". Además, ha dicho que sigue pensando lo mismo que cuando se presentó a los comicios catalanes: "Me gustaría una Cataluña con más poder".

"Haremos lo posible para que Messi se quede"

Sobre el futuro de Messi, considera que el argentino quiere quedarse en el Barça: "El retraso en las elecciones perjudica esto. Si queremos que Messi se quede, ha de tener un presidente y una Junta Directiva cuanto antes. Estoy convencido de que Messi se quiere quedar y vamos a hacer todo lo posible por que se quede".

La pancarta gigante en el Bernabéu: "Quedó simpático"

Además, Joan Laporta también se ha referido a la famosa lona gigante cerca del Bernabeú con su rostro y el mensaje 'Con ganas de volver a veros': "En principio iba a ser en Barcelona, pero me dijeron que habían localizado un edificio en Madrid. Dos tercios del edificio votaron a favor. La primera frase que propusieron fue 'Un gran equipo ha de tener el mejor rival', pero la encontraba con poca fuerza. Quedó simpático, se lo tomaron con deportividad y humor".

También ha hablado de la posible Superliga: "Hay muchos claroscuros, quiero ver todas las alternativas. Me lo tienen que explicar en detalle y los organizadores. Creo que son 18 equipos".

¿Será Xavi el entrenador de Laporta?

"Xavi parece que va con otro candidato", afirma Joan Laporta sobre la posibilidad de que el excentrocampista regrese al club: "Tiene en la cabeza volver y estoy convencido de que lo será, conoce perfectamente el club y se está preparando para ello, pero hacer hipótesis de este tipo no toca". Así, ha preferido no hablar de nombres concretos: "No voy a hablar de nombres. Si fueran necesarios, por supuesto que tengo un contacto muy intenso con el mundo del fútbol".

De Koeman, asegura que está "en camino" y apostando por gente joven: "Me gusta que apueste por gente joven. Por juego puede mejorar y de sistema. Rijkaard evolucionó, Guardiola consiguió la excelencia y espero que Koeman consiga parte de su evolución".