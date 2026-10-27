El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro que corona a Harry Kane como mejor jugador del año

El fútbol español ha hecho historia este lunes arrasando con la gran mayoría de premios que se entregaban en la gala del Balón de Oro 2026, que ha ganado Harry Kane por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Rodri cuarto y Fabián décimo, fueron los otros españoles que terminaron entre los diez primeros.

En categoría femenina Alexia Putellas logró su tercer Balón de Oro e igualó a Aitana Bonmatí y el Barça arrasó con todos los premios. Vicky López fue elegida mejor joven, Pere Romeu mejor entrenador, Cata Coll mejor portera y el club se llevó el premio a mejor del año.

El Mundial de la selección española en Estados Unidos también se vio recompensado en la gala con el premio a mejor entrenador para Luis de la Fuente y el de mejor portero para Unai Simón. Lamine Yamal fue galardonado por tercer año consecutivo como mejor joven y dedicó el premio a un Pau Cubarsí que no estuvo en la gala y que fue segundo.

El propio Cubarsí fue decimosegundo en la clasificación final, Ferran Torres decimosexto y Cucurella decimoctavo, siendo así seis los futbolistas de la selección española campeona del mundo entre los 30 mejores.