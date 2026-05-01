Flick: "Estamos en el buen camino, pero todavía no está hecho"

El técnico alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró este viernes, en la víspera del encuentro ante Osasuna que podría darle el título doméstico, que su equipo está en "el bueno camino" para conquistar LaLiga, pero "todavía no está hecho".

Sin pensar en El Clásico

Asegura Flick que es importante querer ganar en Pamplona, escenario de la primera derrota cuando llegó la temporada pasada a Barcelona (4-2), porque su equipo juega contra un once experimentado.

El técnico azulgrana recuerda de aquel partido que hizo muchos cambios en el once titular, algo que "no pasará mañana". Además insistió en que su equipo está en "un buen momento", como también Osasuna, que "tiene opciones de jugar en Europa" el próximo curso.

"(Ante) Budimir está haciendo un gran trabajo y es un equipo que sabe cómo jugar", dijo el técnico azulgrana, que espera que su equipo juegue "al mismo nivel" que ante el Getafe, en un encuentro en el que defendió bien y usó muy bien los espacios.

El regreso de Raphinha y Bernal

En cuanto al regreso de los lesionados, el entrenador del Barça confirmó la presencia en la lista de convocados de Raphinha y de Marc Bernal.

"Rafa siempre da el 100 %. Es su mentalidad, su actitud y eso nos ayuda mucho. Viajará y veremos qué pasa. Es el capitán. Quizá nos da lo que necesitamos", comentó.

En cuanto a Bernal, Flick también confirmó que viajará a Pamplona y podría tener algunos minutos. La vuelta de Andreas Christensen no es inmediata, según el alemán.

Alcanzar los 100 puntos

Flick no quiso valorar si el objetivo del equipo es cerrar el campeonato con 100 puntos, algo que ya firmó el Barça de Tito Vilanova en su día (2012-2013).

"Queremos ganar todos los partidos, pero a mi no se me dan muy bien los números. El objetivo es jugar al mejor nivel y aprender de los errores", insistió.

Tras asegurar que mantiene contacto para seguir la evolución de la lesión de Lamine Yamal, Flick no quiso referirse sobre el futuro de Robert Lewandowski, que finaliza su contrato con el Barça al término del actual campeonato.

"Claro que hablamos, pero es algo que queda entre nosotros. Ahora sólo nos centramos en los cinco partidos que quedan, después ya hablaremos y veremos qué pasa", dijo.

Finalmente Flick habló sobre lo que supondría conquistar la segunda liga consecutiva con el Barça y cómo siente el calor de los aficionados en la calle.

"La gente cada día me lo agradece y eso es un honor para mí, porque al final, cuando entrenas a un club del nivel del Barça, se trata de ganar títulos", añadió.

Valoró el "fantástico entorno" de trabajo, el hecho de que los aficionados también vayan "todos a una" incluso en las derrotas. "Valoran cómo juega el equipo y eso me hace sentir orgulloso. Todavía no está hecho. Estamos en buen camino para ganar la Liga, pero todavía no está hecho", insistió.