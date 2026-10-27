Edu Pidal: "El fútbol español brilló bajo los focos de la gala más glamurosa del mundo del deporte"

Madrugo para contarte que ayer vivimos una noche muy especial en Londres porque el fútbol español brilló bajo los focos de la gala más glamurosa del mundo del deporte y se llevó la mayoría de los premios.

El principal para Alexia Putellas. La capitana de la selección recogió su tercer galardón y se encumbra como una futbolista de leyenda, con un palmarés irrepetible y esa imagen que proyecta más allá de los terrenos de juego, de dominadora absoluta de la escena y del entorno.

Alexia fue nuestra mejor representante, pero celebramos igualmente los premios a Luis de la Fuente, Lamine Yamal, Vicky López, Pere Romeu, Cata Coll o Unai Simón. Impecable el discurso del portero de la selección y el Athletic Club: sereno, emotivo. Es muy sincera esa relación sana que siempre ha cultivado con sus rivales en la portería, como David Raya y Joan García o antes Remiro.

Y verás en la mayoría de las portadas a Harry Kane, el delantero del Bayern y de la selección inglesa, que se llevó el Balón de Oro masculino. En unos días sabremos si lo ha ganado por muchos o pocos votos de diferencia con Mbappé, que fue segundo.

Me apena y me frustra a la vez que, después de haber ganado el Mundial este verano, no fuera para un español. No se premió el talento individual después de un éxito colectivo, como sucedió en 2010 en Sudáfrica y el desplante se ha repetido 16 años después.

Hay tres de los nuestros entre los diez primeros: Lamine, Rodri y Fabián. Y no quiero desairar a Kane, pero parece más un premio a la trayectoria que a la temporada. Ojo, no es mala. Más de 70 goles, semifinalista del Mundial y de la Champions, porque la liga alemana no puntúa habiendo ganado el Bayern 13 de las últimas 14. El premio para Lamine o Mbappé habría generado polémica entre defensores y detractores y Harry Kane es la salida fácil para que nadie proteste.

Nos volvió a penalizar la dispersión de votos en una selección coral como la de De la Fuente, pero como nadie apeló al voto útil…