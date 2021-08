Correa sigue de dulce y da otra victoria al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid consiguió la victoria frente al Elche en el Metropolitano. Tras un error garrafal de Kiko Casilla, Ángel Correa lo supo aprovechar y anotó el único tanto del encuentro.

El balón comenzó a rodar en el Wanda Metropolitano a las 19:30 de la tarde del domingo. Atlético de Madrid y Elche se enfrentaron en un estadio lleno de ambiente, ya que, más de un año después, el público volvió a a las gradas.

En los primeros minutos del encuentro, el Atlético de Madrid jugó a un ritmo alto, con el objetivo de buscar el gol. Saúl tuvo la primera ocasión cuando aún no habían pasado ni diez minutos desde el inicio. Probó suerte con un disparo fuera del área, pero el balón se fue por alto. Los ilicitanos, por su parte, se encontraron cohibidos de cara a los tres palos y no crearon ocasiones. No obstante, hasta ese momento estaban defendiendo bien.

Correa le da los tres puntos al Atlético

Los rojiblancos siguieron insistiendo, hasta que en el minuto 39 de partido se abrió la lata. Tras un grave error de Kiko Casilla, que se encontraba adelantando y no logró despejar el balón, Correa se hizo con el esférico y marcó gol después de una fantástica definición. Un tanto clave para el Atlético de Madrid que no estaba haciendo su mejor juego y se estaba viendo un encuentro bastante igualado. El equipo ilicitano tocó el balón, pero no consiguió acercarse a la portería de Oblak.

Se reanudó el partido y el Atlético de Madrid intentó crear jugadas más largas para descolocar así a los jugadores del Elche. En el minuto 51 Carrasco tuvo una buena oportunidad. Dentro del área y desde el suelo, se dio media vuelta para rematar, pero Casilla la cazó.

A pesar de que los locales jugaban con ventaja, no consiguieron ampliar las distancias. Simeone decidió sacar a Luis Suárez y Trippier por Lemar y De Paul. En el 78 el Atlético de Madrid hizo una buena jugada. Carrasco, que iba encarado hacia el área, la mandó atrás hacía el uruguayo, que probó suerte, aunque se fue por alto.

Los minutos seguían corriendo, pero ninguno de los equipos provocó cambios en el luminoso. Ángel Correa se proclama como pichichi de LaLiga.