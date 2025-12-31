Araujo y Olmo vuelven al trabajo en el Barça

La plantilla dirigida por Hansi Flick dejó atrás los días festivos después de cerrar el año con victoria en el campo del Villarreal y se reencontró con la afición en una jornada especial, enmarcada en el programa solidario 'Pulseras Blaugranas' que congregó a 5.530 espectadores en las gradas del estadio de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Todos los futbolistas disponibles participaron en la sesión, aunque el foco se centró especialmente en Ronald Araujo, tras su ausencia por motivos personales (de salud mental) y de Dani Olmo, novedades en este regreso al trabajo, en un entrenamiento que no contó con los lesionados Gavi y Christensen.

Los jugadores blaugranas iniciaron la sesión con una vuelta de reconocimiento para entrar en calor en una tarde fría, seguida de estiramientos, carreras y ejercicios con balón, siempre bajo la atenta mirada del técnico alemán, muy activo y animado por el público presente. Tras el trabajo sobre el césped, el entrenamiento concluyó con el habitual intercambio de balones, firmas y fotografías con la afición, poniendo el broche a una jornada especial que sirvió para activar al equipo de cara al primer compromiso de 2026. El FC Barcelona afrontará el inicio del nuevo año con la visita al RCDE Stadium el próximo sábado 3 de enero, a las 21.00 horas, un partido que Pedri ya mira con ambición. "No será un partido fácil, pero saldremos con la mentalidad de ganar", aseguró el centrocampista al término de la sesión a los medios del club.