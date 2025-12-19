Laporta carga contra el Real Madrid: "Tienen un bodrio de televisión, vomitan mentiras e intoxican"

"Supongo que sabéis a quién me estoy refiriendo, a quienes son artífices de campañas permanentes de desprestigio a nuestro escudo y de nuestras esencias. Eso no lo vamos a permitir", dijo Laporta, hablando de la "envidia" que despiertan en la capital en un tono cada que fue ganando contundencia y volumen. "Son estos que practican el cinismo y una prepotencia desmesurada; son estos que tienen un bodrio de televisión desde el que solo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente", añadió, sin mencionar al eterno rival esta vez.

Laporta agradeció a los presentes que el club azulgrana vuelve a estar "fuerte", además de desear un 2026 con títulos. "A estos lo que les digo es que el Barça vuelve a estar fuerte, dentro y fuera del campo. Mientras ellos destruyen, intentan borrar la historia o desvirtuarla, no lo conseguirán, nosotros estamos construyendo una etapa esplendorosa de la historia del Barça", afirmó.