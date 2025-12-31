Los regresos de Baena y Giménez refuerzan al Atlético

Reincorporado el central uruguayo en la sesión vespertina del lunes, la primera tras la vuelta de las vacaciones navideñas, este martes lo hizo Baena, un día después a causa de una indisposición de la que ya está restablecido, a las órdenes del técnico argentino para volver a la competición. Ambos se han perdido los últimos cinco encuentros oficiales.

Lesionados muscularmente el pasado 2 de diciembre, en el partido de LaLiga contra el Barcelona, con derrota por 3-1, los dos han sido baja en tres choques de Liga (la derrota con el Athletic Club por 1-0 y los triunfos por 2-1 ante el Valencia y por 0-3 ante el Girona), uno de la Liga de Campeones (la victoria 2-3 en Eindhoven) y uno en la Copa del Rey, cuando su equipo avanzó a octavos de final por 2-3 frente al Atlético Baleares. Son dos hombres fundamentales para Simeone en su esquema titular, como también lo serán de nuevo desde ahora en adelante, a la espera de si regresan ya directos al once inicial frente a la Real Sociedad, como es probable, pese a un mes fuera de acción, o vuelven ya a las alineaciones en la Supercopa de España.

De momento, en la primera prueba de Simeone para la visita a San Sebastián, condicionada por las ausencias de Jan Oblak, por una indisposición, y Alexander Sorloth, con permiso del club, Baena sí entró en el probable equipo inicial, en sustitución del lesionado Nico González, baja la próxima jornada y quizá en la Supercopa de España por una dolencia muscular sufrida en el último encuentro del año contra el Girona. Al principio, el técnico contó de inicio en el centro de la defensa con Marc Pubill (afianzado durante la ausencia del central uruguayo y Robin Le Normand y titular sobresaliente en cada uno de los últimos tres duelos de LaLiga y uno de la Liga de Campeones en el centro de la defensa rojiblanca) y David Hancko, que es indiscutible en el once tipo de Simeone, ya sea como central zurdo o como lateral izquierdo.

A su lado formaron los laterales Marcos Llorente y Matteo Ruggeri, los centrocampistas Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Pablo Barrios y Álex Baena y los delanteros Julián Alvarez y Antoine Griezmann. Seis de ellos son aparentemente indudables en el once de Simeone para San Sebastián, salvo Ruggeri, si finalmente mueve a Hancko a esa plaza, y Griezmann, a la espera de si apuesta por Sorloth, más probable, o él en el ataque titular. Después, Giménez y Le Normand entraron en la prueba del once titular en el centro de la defensa, en lugar de Pubill y Ruggeri, con el consecuente traslado de Hancko a la banda izquierda, en el segundo de los ensayos del entrenador, todavía a cinco días de la disputa del partido.