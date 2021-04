Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla: lucha a muerte por la Liga

El inesperado batacazo del Barcelona ante el Granada ha dejado la pelea por la Liga tal y como estaba, es decir, con el Atlético de Madrid liderando la clasificación a falta de cinco jornadas para el final con dos puntos de ventaja sobre madridistas y blaugranas y tres sobre el Sevilla. Este fin de semana se disputa la jornada 34.

El primero en jugar será el Atlético de Madrid, que visita este sábado al Elche a las 16:15. Recuperado Koke, entrará el capitán en un once del que se cae por lesión Lodi. También juega el sábado el Real Madrid, que recibe a Osasuna (21:00). Tendrá minutos Sergio Ramos, aunque no llegan al duelo ni Mendy ni Valverde, que se unen a las bajas de Carvajal y Lucas Vázquez.

Ya el domingo será el turno del Barcelona, que jugará en campo del Valencia a las 21:00, donde intentarán los de Koeman levantar la moral tras su última derrota. El cuarto aspirante en discordia es el Sevilla, que no jugará hasta el lunes, en el Pizjuán, ante el Athletic de Bilbao (21:00).

Simeone y Zidane, prudentes

En la previa de sus partidos ante Elche y Osasuna, han comparecido hoy en rueda de prensa tanto el técnico del Atlético de Madrid como el del Real Madrid. Simeone ha asegurado que este final de Liga tan apretado “es novedoso y hace bien al fútbol español. Tenemos que pensar en el siguiente partido. Ahora, el partido a partido toma aún más importancia”.

Por su parte, Zinedine Zidane ha dejado claro que "la Liga siempre es muy complicada, lo va a ser hasta el final. No me alegro de la derrota del Barcelona. Lo vamos a intentar hasta el final. Lo que estamos consiguiendo no es un milagro, sino mucho trabajo. Si hay problemas, buscamos soluciones" ha sentenciado el técnico francés.

El calendario de los aspirantes

Atlético de Madrid (73 puntos): Elche (fuera), Barcelona (fuera), R.Sociedad (casa), Osasuna (casa) y Valladolid (fuera).

Real Madrid (71 puntos): Osasuna (casa), Sevilla (casa), Granada (fuera), Athletic (fuera) y Villarreal (casa).

Barcelona (71 puntos): Valencia (fuera), Atlético de Madrid (casa), Levante (fuera), Celta (casa) y Eibar (fuera).

Sevilla (70 puntos): Athletic (casa), Real Madrid (fuera), Valencia (casa), Villarreal (fuera) y Alavés (casa).