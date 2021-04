El Sanedrín: ¿Le falta autocrítica a Koeman?

En opinión de Gerard López, Koeman no ha estado bien en sus declaraciones y ha echado en falta autocrítica: "Creo que a Koeman le falta autocrítica. Hay momentos en los que es positivo hacerla. Él personaliza demasiado en la crítica. En la segunda parte el cambio de Busquets por Trincao ha matado al equipo. Busquets estaba siendo el mejor y se necesitaba esa pausa". Cree Gerard que esa autocrítica que le falta es importante para ganarse el respeto del vestuario.

En la misma línea apunta Ernest Folch que apunta que Koeman no ha sido fiel a lo que viene haciendo con su confianza en los jóvenes. Además señala que siempre que hay una derrota Koeman "tiene una con los árbitros. Folch no ve solo culpa en Koeman, opina que los jugadores se han relajado demasiado y piensa que se les está empezando a notar el desgaste físico.

Santi Nolla define la segunda parte del Barcelona como "lamentable". Cree que con lo que ha sufrido el equipo para tener a tiro el liderato, eso no se ha reflejado nada en los jugadores. Y apunta un dato, el Barça no ha chutado a puerta en toda la segunda mitad, además han intentado once centros al área algo que no encaja en el juego que venía demostrando el equipo.