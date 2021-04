Carvajal dice adiós a la temporada

Dani Carvajal está viviendo un auténtico calvario de lesiones esta temporada. Solo ha podido disputar 15 partidos y el curso ha terminado para él tras sufrir hoy una nueva lesión muscular en los isquios.

Como adelantaba Onda Cero, el lateral madrileño no ha participado en el entrenamiento matinal tras disfrutar de un día de descanso en la jornada de ayer. Carvajal fue titular el martes en el partido de Liga de Campeones ante el Chelsea, pero no terminó con buenas sensaciones y fue sustituido en el minuto 77.

Plaga de lesiones

Esta no es la primera recaída que sufre esta temporada. Tras siete partidos de baja, reapareció ante el Valencia el 14 de febrero, pero solo estuvo 28 minutos sobre el terreno de juego. Fue sustituido por Lucas Vázquez y ocupó el puesto con solvencia durante muchos partidos hasta que cayó también lesionado.

Carvajal volvió el 21 de abril en la victoria de su equipo 0-3 sobre el Cádiz para jugar 30 minutos. Fue titular en el empate a 0 contra el Betis, aunque solo disputó 68 minutos y formó parte del once inicial ante el Chelsea para dejar su puesto a Odriozola en el 77.

A la espera del resultado de las pruebas médicas, ese ha sido su último partido de la temporada, la peor de su carrera en la que ha lesiones se refiere.

Esperando a Valverde, Ramos y Mendy

Esta no es la única mala noticia para Zinedine Zidane en el tramo decisivo de la temporada. Fede Valverde, positivo por coronavirus, aún no está disponible. Sergio Ramos ha entrenado hoy con sus compañeros podría reaparecer el sábado ante Osasuna y tener unos minutos antes del choque decisivo en la vuelta de la Liga de Campeones frente al Chelsea. Más complicado lo tiene Ferland Mendy. El francés está descartado para el compromiso liguero de este fin de semana, pero, podrá viajar a Londres, aunque no habrá disputado un solo minuto tras su recuperación.