El Sanedrín: ¿Cuál es la mejor opción para suplir a Lucas Vázquez?

El Real Madrid afronta la vuelta en Anfield con la ventaja del 3-1 en Valdebebas. Tras el clásico reconoció Zidane que el equipo está muy justo físicamentem aunque hoy ha rectificado. Al estado físico se une la baja de Lucas Vázquez, en la que tiene el francés varias opciones para suplirla: "Creo que la baja de Lucas generará dudas en Zidane. Tiene la opción de apostar por Odriozola o cambiar el sistema pero eso genera dudas. Creo en todo caso, que el Real Madrid tiene la confianza y la experiencia para pasar la eliminatoria. Es un partido para los Modric, Kroos, Benzemá que han vivido tantos partidos como este", asegura Santi Segurola.

Enrique Ortego cree que Zidane no cambiará el sistema. "Me fío más de Odriozola que de Marcelo, sobre todo por el tema físico. Si Marcelo juega, no puede ser de lateral, tiene que ser por delante. Y tienes que protegerle".

Para Santi Segurola, el gran mérito de Zidane es que siempre llega la tramo decisivo con opciones de pelear por títulos. Además, después de la eliminación del Bayern cree que se le despeja el camino, aunque evidentemente quedan rivales muy duros.

Zidane ve al equipo "preparado".

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, rebajó el tono para hablar del agotamiento físico de sus jugadores, a los que dijo ve "preparados" para la cita europea en Anfield, donde aseguró no saldrán a defender el resultado de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Sabemos que nos espera un partido con dificultades, vamos a intentar seguir con lo que estamos haciendo, competir, defender bien y atacar. Estamos preparados para el partido", aseguró en la sala de prensa de Anfield.

Zidane confirmó la recuperación del centrocampista uruguayo Fede Valverde para la cita, pero no confirmó su presencia en el equipo titular: "Se ha recuperado y va a estar al cien por cien con el equipo. Veremos como lo vamos a administrar mañana pero va a estar".