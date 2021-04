El Real Madrid tendrá que inventarse una nueva defensa en Liverpool

Tras la victoria en el partido de ida (3-1), el Real Madrid llega a Anfield con el claro objetivo de avanzar a las semifinales de la Liga de Campeones. Ese resultado da cierta ventaja al equipo blanco, pero un ataque en el que se juntan hombres como Firmino, Salah, Mané o Diogo Jota puede poner en jaque a cualquier defensa. Y la del Real Madrid llega en cuadro.

Hace ya unas semanas, las lesiones de Sergio Ramos y Dani Carvajal supusieron un problema para el Real Madrid. Como era de esperar, ninguno de los dos ha llegado a tiempo a la cita. Pero en los últimos días se han sumado otras dos ausencias importantes: la de Varane, positivo en COVID, y la de Lucas Vázquez, que dice adiós a la temporada tras lesionarse en el Clásico.

De esta forma, Zidane se queda con sólo un integrante sano de su teórica defensa titular para la decisiva cita ante el Liverpool: el francés Mendy. Junto al lateral zurdo, son fijos Nacho Fernández, un multiusos que siempre rinde a buen nivel, y el brasileño Militao, un futbolista casi siempre cuestionado pero que pasó con buena nota el examen ante el Barcelona. A partir de ahí, las opciones son muy variadas para Zidane.

Si juega con defensa de cuatro

La presencia de Odriozola en el lateral derecho es la opción más lógica y la que eligió Zidane tras la lesión de Lucas el pasado fin de semana. El donostiarra no ha tenido muchos minutos pero sería la solución más sencilla y la que menos trastocaría al equipo formando junto a Militao, Nacho y Mendy.

Si Zidane no confía en el ex de la Real, podría situar a pierna cambiada a Mendy, dando entrada a Marcelo en el lateral izquierdo. Otra posibilidad sería la de colocar a Nacho en la banda derecha, retrasando a Casemiro al eje de la zaga o incluso metiendo al canterano Chust en el once, dos opciones que parecen poco probables.

Si juega con defensa de cinco

Es una solución que Zidane ha empleado en algunos partidos y con buenos resultados. Los tres centrales serían Militao, Nacho y Mendy, entrando Marcelo como carrilero zurdo. En este esquema, la banda derecha también podría ser para Odriozola, aunque si el francés apuesta por este dibujo lo más lógico parece ser buscar un hombre con más recorrido como Valverde, aunque el uruguayo está entre algodones. Más remota parece la opción del canterano Marvin.