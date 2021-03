Nacho Fernández: "El Liverpool es tan temible como el de hace dos años"

Nacho Fernández atraviesa uno de sus mejores momentos en el Real Madrid en las últimas temporadas. El central analiza su situación el club blanco y su futuro en una extensa entrevista con José Ramón de la Morena en El Transistor.

Un año después de la emergencia sanitaria reflexiona sobre cómo nos ha cambiado: "Ahora le damos importancia a cosas que antes no la tenían, al final nos ha hecho un poco más fuertes y hay que estar prevenidos para el futuro". Nacho que ha pasado la enfermedad y revela que todavía arrastra alguna secuela: "Pasé el coronavirus hace unas semanas, los únicos síntomas que tuve es la pérdida del gusto y el olfato, que de hecho todavía no lo he recuperado. Mi mujer lo pasó peor pero mis hijos tuvieron pocos síntomas".

Ausente en la Selección

Confiesa Nacho que tenía esperanzas de poder haber estado con la Selección en este parón: Me da pena no estar en la Selección, en esta última convocatoria tenía la esperanza de poder ir. Esta vez no me ha tocado así que toca seguir peleando. Luis Enrique no se ha casado con nadie lo que hace que ningún jugador perdamos la esperanza de ir y nos mantiene a todos con la ilusión de poder estar.

Su situación y su renovación con el Real Madrid

"Me encuentro muy asentado y con mucha confianza, la experiencia que tengo ahora me ayuda y dentro del campo me noto diferente a otras temporadas. Está siendo una temporada importante para mí y jugar partidos seguidos sube mucho la autoestima de un futbolista", comenta Nacho sobre su situación en el Real Madrid.

Va a cumplir diez años desde su debut con la camiseta blanca en un partido en Mestalla ante el Valencia. "Recuerdo que Mourinho me dijo que sería titular cinco días antes. La semana se hizo eterna. Y mira ahora, más de 200 partidos. Me hace feliz defender esta camiseta y cuantos más años sean mejor". Respecto a eso, puede ser un one club man, algo que "sería un sueño". Reconoce que la pasada temporada estuvo a punto de salir porque hizo una mala temporada. "En verano me sentaré con el club, nunca tendré problema con ellos, y tomaremos una decisión"

Hoy dos nuevos lesionados en el Real Madrid. Kroos ha dejado la selección alemana por unas molestias y Valverde se ha lesionado en el entrenamiento: "Parece que lo de Fede Valverde es poca cosa y esperemos que a la vuelta de la competición esté con nosotros"

Respecto a la eliminatoria del Liverpool confiesa que sí que le gusta estudiar y ver partidos de su rival. "Los tres de arriba son jugadores de clase mundial y cualquiera puede hacernos daño. Este Liverpool no es menos temible que el de hace dos años y pueden hacerte mucho daño si no estás al nivel"

Sobre un delantero que se lo haya hecho pasar mal, se le viene un nombre a la cabeza, el de Harry Kane. "Es un jugador al que me he enfrentado varias veces y siempre me ha costado, aunque a veces hemos ganado nosotros y otras ellos".