José Ramón de la Morena: "El gran error del Real Madrid sería no jugar en Liverpool con la misma intensidad y concentración"

José Ramón de la Morena analiza en Más de uno el gran partido del Real Madrid, que venció al Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Champions. Explica que el equipo de Zidane "se llevó por delante" a los ingleses, a los que fue anestesiando hasta hacerle con mucha facilidad dos goles. "El Madrid jugaba muy seguro y el Liverpool temblaba", asegura, y añade que Klopp estaba tan decepcionado que hasta hizo un cambio de jugador a tres minutos para el descanso.

Sin embargo, destaca el pequeño cambio de mentalidad de los jugadores del equipo inglés tras el descanso, que salieron "de otra forma" y a los seis minutos ya habían recortado diferencias. Sin embargo, enseguida volvieron a su estado natural, porque "el Madrid físicamente está mucho mejor". "Si encima a Vinicius se le aparece el hada madrina y convierte en gol todos esos remates que antes se le iban al córner, el Madrid es superior al Liverpool", comenta. Además, insiste en que fue la noche de Vinicus, que "jugó muy seguro de sí mismo, se atrevió a todo y, además, le salió todo", aunque también destaca el partido de Kross, Militao y Nacho y, sobre todo, la temporada que están haciendo Modric y Casemiro.

Concluye recordando que un 3 a 1, como dice Misterchip, "da un porcentaje histórico de posibilidades de pasar de un 71%", pero que el Madrid ahora está "en estado de gracia" y lo debe aprovechar. "El gran error sería no jugar el próximo miércoles en Liverpool con la misma intensidad y concentración que lo hicieron anoche, porque el Liverpool allí no va a ser tan atolondrado como anoche. Ese Klopp no permite dos despistes seguidos", asegura.