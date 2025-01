Quién es Marc Murtra, el candidato que propone el Gobierno para sustituir a Álvarez-Pallete al frente de Telefónica

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda ha propuesto a Marc Murtra como sustituto de José María Álvarez-Pallete al frente de Telefónica.

El Gobierno, a través de SEPI posee un 10% de Telefónica, que ha convocado un consejo extraordinario urgente para aprobar esta decisión. Fuentes conocedoras de la situación han afirmado que "hoy es el día clave".

El actual presidente, Álvarez-Pallete lleva en el cargo desde 2016 tras suceder a César Alierta. El relevo se ha producido en un momento de grandes cambios en el Consejo de Administración de Telefónica.

Especializado en banca de inversión

Murtra es el actual presidente ejecutivo de Indra, puesto al que accedió en 2021 tras sustituir a Fernando Abril-Martorell, Murtra llegó a este puesto con polémica por sus vínculos con el PSC.

Es ingeniero industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya y especialista en banca de inversión. Además, fue jefe de gabinete del exministro de Industria, Turismo y Comercio Joan Clos y fue gerente del ayuntamiento de Barcelona. También tiene un máster en Administración de Empresas (MBA) por la Leonard School of Business de la Universidad de Nueva York.

Otros cargos que ostenta el futuro presidente es el de consejero independiente de Ebro Foods S.A. y de Industria de Turbo Propulsores S.A. Comenzó su trayectoria profesional en la British Nuclear Fuels Ltd en Reino Unido, y continuó en la consultora de estrategia DiamondCluster.

Ha trabajado tanto en el sector público como en el privado

Durante varios años trabajó en la función pública como especialista en Estrategia Digital, Transformación Digital y 'Public Private Partnerships'. En 2011, Murtra volvió al sector privado y se especializó en la banca de inversión. Durante estos años ha sido socio director y presidente de Closa Investment Bankers y director de CREA Inversión.

Además, está vinculado a la educación porque es profesor asociado de Dirección Financiera, Economía Financiera y de 'Master of Science in Finance and Banking' en la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Marc Murtra, además de contar con el apoyo del Gobierno, también tiene el de Criteria La Caixa que ostenta un 9,9% de las acciones. De hecho, Murtra es patrono de la Fundación La Caixa