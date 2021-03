José Ramón de la Morena, sobre Irene Lozano: "Sin tener ni idea de deporte, la eligieron para que hiciera lo que se le mandase"

Jose Ramón de la Morena reflexiona en Más de uno sobre la marcha de la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, a la que define como una ‘bienmandá’, porque "sin tener ni idea de deporte, la eligieron para que hiciera lo que se le mandase". Explica que Lozano vino como comisaria política para "frenar a Tebas y su expansión desde el fútbol a otros deportes". Por ello, considera que "se puso descaradamente del lado de Rubiales y extorsionaron a Tebas", donde, a cambio de permitir a los clubs que pudieran terminar la liga, para así poder cobrar los contratos de televisión, le sacaron el doble de todo lo que ya pagaban los clubs a la Federación y al Consejo Superior de Deportes.

Recuerda que, una vez visto lo fácil que es extorsionar, Rubiales intentó volver a hacerlo con los partidos de los viernes y los lunes, pero "Irene Lozano debió ponerse colorada y hasta ahí no quiso llegar". "Conoció los métodos de Rubiales y al final trató de apartarse de su proximidad porque hay personas que si las tienes a tu lado, te pringan, pero se dio cuenta tarde", afirma y añade que "se va la secretaria de Estado para el Deporte, no hay una buena acción suya para recordar en todo este tiempo y tanta paz lleve como descanso deja". Además, asegura que parece que esta vez van a elegir a Pepu Hernández, que era el que realmente sabe de esto. "Ojalá acierten, pero lastima el tiempo perdido y qué desprecio me producen estos nombramientos de favores prometidos", concluye.