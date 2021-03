José Ramón de la Morena: "La preocupación de Mingueza es consagrarse en el Barça, que es aún más duro"

José Ramón de la Morena explica en Más de uno que esta semana sin fútbol, con la Selección ocupa los primeros planos de la actualidad, permite que muchos futbolistas no queden bajo la prohibición de sus clubs de no hacer declaraciones a nadie. De esta manera, dice, "fue como me volví a encontrar anoche con Óscar Mingueza, el central del Barça al que conocí con 11 años", recuerda.

Comenta que Mingueza le contó cómo había sido su largo recorrido de 10 años "hasta llegar a la gloria del primer equipo y jugar con Messi", aunque ahora que ha llegado "su principal preocupación es afianzarse y consagrarse, que es un recorrido aún más duro". Sin embargo, recuerda que esto ocurre en todas las profesiones, solo que en las más mediáticas se televisa para todo el mundo, con lo que "vives y sufres la presión del éxito y el miedo al fracaso casi de manera continua".

Además, asegura que también disfrutó de su charla con Carmelo Ezpeleta, "el mandamás del Mundial de motos", que explicó cómo ha vacunado a toda la caravana de pilotos, mecánicos y trabajadores. "No nos hemos saltado el turno, me dijo, sencillamente el gobierno de Qatar nos ofreció esas vacunas que podrán utilizar otros en nuestros países cuando nos correspondan a nosotros las nuestras". También explica que afirmó que los deportistas están siendo "la anestesia de esta epidemia, y el entretenimiento de tanto confinado. Y pensé, pues tiene razón", concluye.