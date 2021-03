Carmelo Ezpeleta: "No tengo duda que Márquez volverá bien y puede optar al título"

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, nos atiende la semana que comienza el Mundial de MotoGP. Marc Márquez ha comunicado que no estará en las dos primeras carreras: "He hablado mucho con Marc Máquez y mi consejo ha sido que vuelva cuando esté al 100%. No tengo duda que volverá bien y si se pierde dos carreras en un mundial de 18 ó 19 carreras queda mucho y creo que tendría posibilidades de ganarlo".

Cuando se cayó hace un año, Márquez se subió a la moto en la segunda carrera aunque finalmente no corrió, algo que con el tiempo se vio como una locural: "El año pasado no había ninguna posibilidad de decirle que no corriera, era una decisión suya. La ley protege al piloto en su derecho a correr, salvo en caso de que haya habido anestesia".

Ezpeleta confiesa que ve a Marc "recuperado pero cauteloso", el objetivo es que corra en el tercer gran premio de la temporada en Portugal. "No me ha sorprendido su decisión, sé cómo se están tomando las cosas y no pueden cometer un nuevo error".

Carmelo Ezpeleta habla sobre la vacunación a todo el personal de MotoGP. "Decidimos hacer una segunda carrera en Catar y la tercera en Portimao. El Gobierno de Catar, nos ha puesto un protocolo muy estricto, y ellos el Gobierno catarí nos han puesto a disposición las vacunas. Le viene bien al Mundial, le viene bien a Catar y hemos liberado vacunas en los países de origen"