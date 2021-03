José Ramón de la Morena: "Cada torneo de los Sub 21 es una nueva oportunidad para ver a nuestras estrellas del mañana"

José Ramón de la Morena recuerda en Más de uno que hoy arranca la ilusión de la Selección Española sub 21, que "quiere revalidar su título de campeona de Europa". Explica que estos jugadores son el laboratorio de pruebas de los que están llamados a jugar con la absoluta y que tiene reclamos como Riqui Puig, Mingueza o Brahim, aunque admite que no hay que dejar pasar a otros jugadores que también brillan en sus equipos y que "tienen calidad suficiente como para que estemos tranquilos". Sin embargo, también explica que el seleccionador sub 21, Luis De la Fuente, no va a poder contar en este torneo con figuras como Pedro Porro, Bryan Gil y Pedri, porque Luis Enrique les ha llamado para una meta más alta

Además, asegura que cada torneo de los Sub 21 es una nueva oportunidad para ver a nuestras estrellas del mañana. "Es la generación de oro del fútbol español, que tiene un peso fundamental en cada nueva hornada que llega para sustituirles", explica y añade que hemos buscado infinidad de talentos que, teniendo un gran nivel, "luego no les ha alcanzado para igualarles". "Desde hoy, ponemos en marcha ese laboratorio de los sueños para ver si podemos convertirlos en realidad de las estrellas del mañana o la carroza se convierte en calabaza. Merece la pena soñar con ellos y, sobre todo, esperarles", concluye.