José Ramón de la Morena: "Luis Enrique tiene mucho trabajo por delante para conseguir que nos podamos ilusionar"

José Ramón de la Morena analiza en Más de uno el reencuentro con la Selección anoche después de varios meses de ausencia, algo que dice"no entusiasmó". Explica que al equipo le faltó chispa y brillo en el primer partido frente a Grecia, aunque considera que el golazo de Morata y y el debut de Pedri y Bryan Gil son noticias esperanzadoras. Además, recuerda que Luis Enrique ofreció una alineación más conservadora de lo previsto y "no se atrevió a apostar de inicio por ninguno de los debutantes".

Asegura que le gustaron pocas cosas del partido y, lo que menos, el arbitraje de un italiano, que señaló un penalti a Iñigo Martínez, "que no vimos ninguno", y que se empeñó en señalar fuera de banda cuando el balón no había salido por completo, "con el agravante de que esta vez no había VAR". Además, también le llamó la atención de que en el equipo titular no había ningún jugador del Barcelona y solo uno del Madrid, Ramos, "que solamente jugó la primera parte y que se le nota que aún no está". "Me resultó extraño que colocara a Marcos Llorente como lateral derecho y que apostara por Eric García, que solo ha jugado 15 minutos en los últimos 20 partidos del Manchester", explica.

Asimismo, señala que Grecia se mostró como un equipo rocoso y que España no supo destruir la empalizada que levantaron los griegos. "Fue una Selección griega que, en su tosquedad pragmática, me recordó a la que terminó siendo campeona de Europa en Portugal en 2004", relata. Concluye diciendo la Eurocopa está a 78 días y que "Luis Enrique tiene mucho trabajo por delante para conseguir que nos podamos ilusionar con ella".