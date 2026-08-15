Arranca LaLiga 2026-27: por qué Real Madrid, Barcelona y otros seis equipos no juegan este fin de semana

Vuelve el fútbol. Vuelve LaLiga. Pero no de la forma deseada para todos los aficionados. Esta misma tarde se dará el pistoletazo de salida a la competición con el encuentro entre Alavés y Getafe, el primero de los únicos cuatro partidos que se jugarán este fin de semana.

De hecho, ocho equipos de Primera División no disputarán su partido correspondiente a la primera jornada junto al resto de clubes. Entre ellos se encuentran el Real Madrid y el FC Barcelona, los dos grandes favoritos al título, que deberán esperar unos días más para estrenarse en el campeonato.

La razón está directamente relacionada con el Mundial de 2026, que acabó el 11 de julio con la final entre España y Argentina y que nos consagró como la mejor selección del mundo por segunda vez en nuestra historia. El elevado número de futbolistas de los clubes españoles que participaron en las últimas rondas del torneo provocó un conflicto entre LaLiga, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y los propios equipos sobre los periodos mínimos de descanso y preparación de los jugadores.

Finalmente, se acordó aplazar varios encuentros de la jornada inaugural para garantizar que los futbolistas que llegaron más lejos en el Mundial pudieran disfrutar de las tres semanas de vacaciones y otras tres de preparación que establece el convenio colectivo.

El Barcelona será uno de los equipos más afectados por la cita mundialista, especialmente por su alta presencia en la selección española, lo que hará que debuten los últimos de la competición.

Los ocho equipos que no juegan esta jornada

Además de Real Madrid y Barcelona, otros seis equipos tampoco disputarán su encuentro este fin de semana debido a los aplazamientos aprobados por LaLiga.

Los clubes afectados son:

Real Madrid

FC Barcelona

Atlético de Madrid

Valencia

Athletic

Real Betis

Celta de Vigo

Osasuna

En el caso de Celta y Osasuna, el aplazamiento responde a problemas en el estado del césped de Balaídos, que han obligado a retrasar el encuentro previsto para la jornada inaugural.

Una primera jornada partida en dos semanas

La consecuencia es una situación insólita: algunos equipos disputarán su partido de la segunda jornada antes que el correspondiente a la primera. De hecho, el Real Madrid debutará el 22 de agosto frente al Espanyol y el Barcelona hará lo propio un día después ante el Elche, pertenecientes a la segunda jornada, antes de recuperar posteriormente sus encuentros aplazados.

Es curioso porque tanto Barça como Real Madrid disputarán un amistoso este mismo domingo, ante el Al-Ahly egipcio en el caso de los culés y ante el Schalke 04 alemán en el caso de los blancos. Todo mientras se disputa la primera jornada de liga.

Esta circunstancia ha provocado críticas por parte de algunos sectores del fútbol español, que consideran que el calendario de la temporada ha quedado excesivamente condicionado por la acumulación de competiciones internacionales y los compromisos televisivos.

El calendario de los partidos de la primera jornada de la temporada es el siguiente:

Alavés - Getafe: hoy, sábado a las 19:30h

Sevilla - Rayo Vallecano: hoy, sábado a las 21h

Racing de Santander - Villarreal: domingo a las 17h

RCD Espanyol - Levante: domingo a las 19h

Deportivo - Elche: lunes a las 21h

Atlético de Madrid - Málaga: miércoles a las 21h

Valencia - Real Betis: martes 25 de agosto a las 21h

Real Madrid - Real Sociedad: miércoles 26 de agosto a las 21h

Celta de Vigo - Osasuna: jueves 27 de agosto a las 20:30h

Barcelona - Athletic de Bilbao: jueves 27 de agosto a las 21h

Pese a estos contratiempos, la temporada 2026-27 ya está en marcha. La competición arranca este fin de semana y se prolongará hasta el 30 de mayo de 2027, con el Barcelona defendiendo el título conquistado el curso pasado.

La primera jornada, sin embargo, quedará marcada por una imagen poco habitual: ni Real Madrid ni Barcelona estarán sobre el césped en el estreno de una nueva edición de LaLiga.