El surrealista vídeo del Cádiz y Ontiveros para darle una 'segunda oportunidad' tras su polémico estado físico

El Cádiz continúa generando contenido. Tras las últimas semanas con varias polémicas, como la antigua directiva siendo expulsada de un chiringuito, la puesta en venta de todos los jugadores de la plantilla o el revuelo alrededor del ya mencionado Javi Ontiveros.

El futbolista, ex del Málaga, Villarreal y Betis, entre otros, fue duramente criticado por el anterior presidente, Manuel Vizcaíno, que dijo públicamente que "Ontiveros le ha faltado el respeto a la camiseta del Cádiz, al escudo del Cádiz y a la afición del Cádiz", además de mostrarse convencido de que no volvería a recuperar su mejor nivel.

Aquellas declaraciones alimentaron las informaciones que apuntaban a una salida inminente del jugador durante este mercado, algo que ha desmentido el nuevo dirigente del conjunto gaditano, Christian Septien, con un vídeo, digamos, sorprendente.

El Cádiz CF ha publicado este jueves un vídeo en redes sociales en el que escenifica una conversación entre Javier Ontiveros, el presidente Christian Septien y el nuevo entrenador, Albert Celades, para anunciar que el futbolista seguirá en el club y dispondrá de una "segunda oportunidad" después de meses marcados por las críticas a su estado físico.

El mensaje supone un giro radical respecto a la situación que rodeaba al extremo marbellí durante todo el verano, pues el jugador parecía en la rampa de salida.

"Es una segunda oportunidad"

En el vídeo publicado por el Cádiz, Ontiveros aparece sentado en el vestuario mientras Christian Septien le recuerda el compromiso adquirido con el club y la afición.

"Vas a estar en forma, te vas a cuidar y vas a comprometerte como un profesional", le dice el presidente. El futbolista responde asegurando que está "muy motivado" y que quiere volver a recibir el aplauso de la grada como en su primera temporada. La escena culmina con una frase que resume el objetivo del club: "Es una segunda oportunidad, no hay más".

Posteriormente, interviene Albert Celades, recién llegado al banquillo amarillo, quien le deja claro que las palabras deberán traducirse en hechos sobre el terreno de juego.

De estrella del equipo a jugador señalado

La situación contrasta con la que vivía Ontiveros hace apenas un año. En su primera campaña tras llegar al Cádiz, se convirtió en una de las grandes referencias ofensivas del equipo, firmando once goles y siendo uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla.

Sin embargo, la temporada pasada estuvo marcada por los problemas físicos, una lesión en el talón que terminó en el quirófano y un evidente descenso de rendimiento. Apenas disputó 15 partidos y sus números quedaron muy lejos de los que había firmado en su estreno como cadista.

Por eso, el vídeo difundido este jueves ha causado sorpresa entre la afición amarilla, especialmente en redes sociales, donde se ha hecho viral en cuestión de minutos. Cuando todo apuntaba a una rescisión de contrato o a un traspaso, el Cádiz ha optado por apostar de nuevo por uno de los jugadores con más talento de la plantilla.

Ahora la pelota está en el tejado de Ontiveros. Después de un verano marcado por las críticas, las dudas sobre su profesionalidad y los rumores sobre su marcha, el malagueño tendrá la oportunidad de demostrar sobre el césped que todavía puede volver a ser el futbolista que enamoró al Nuevo Mirandilla en su primera temporada.