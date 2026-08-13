El Barça y el PSG cierran el traspaso de Ferrán Torres: el delantero, rumbo a París

Empiezan los movimientos en 'Can Barça'. Ante el interés del club azulgrana por diversos jugadores en este mercado de verano, varios futbolistas de la plantilla apuntan a su salida. El primero de ellos viene sonando en las últimas semanas, y parece que está muy cerca de oficializarse.

En concreto, el F.C. Barcelona y el PSG han cerrado el acuerdo de traspaso por Ferrán Torres, que se incorporaría a la entidad parisina después de proclamarse campeón del mundo. El futbolista español viajará a la capital francesa en las próximas horas para pasar el reconocimiento médico pertinente, por lo que el fichaje es inminente.

En total, según ha informado José Agustín Gómez en Onda Cero, el F.C. Barcelona ingresaría alrededor de 50 millones de euros, sin existencia de ingresos variables.

El PSG refuerza su delantera

De confirmarse el fichaje, el club parisino incorporaría al delantero de 26 años siendo uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. El valenciano, que no estaba siendo decisivo en el torneo, coronó a la selección española con un tanto que pasará a la historia.

El jugador y el Barça no habrían llegado a un acuerdo para su renovación de contrato, que finalizaba en 2027. Por ello, Ferrán se unirá al equipo de Luis Enrique, que incorpora un nuevo delantero a su plantilla. El español tendrá buscar un hueco en el once titular entre grandes jugadores como Dembelé, Doué y Kvaratskhelia, entre otros.

El Barcelona, en busca de recambio

Con la venta de Ferrán, el Barcelona tendrá que reforzar esa posición de manera urgente. Y es que tras las salidas de Lewandowski y Ferrán Torres, el conjunto azulgrana se queda sin referencia en ataque. El nombre que más suena en estos momentos es el de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, aunque la operación parece estancada en estos momentos.

Los rojiblancos piden 150 millones por el futbolista argentino, una cantidad que parece no estar dispuesto a pagar el club. Por ello, se avecinan días intensos en la directiva para buscar un recambio a las dos bajas en ataque.

La llegada de Rodri, un misterio por resolver

Otro de los grandes nombres en la agenda del F.C. Barcelona es el de Rodri Hernández, mediocentro del Manchester City. Tras la salida del Real Madrid de la carrera por el fichaje, el club azulgrana se posicionó como el favorito para hacerse con sus servicios. Sin embargo, el club inglés estaría pidiendo alrededor de 80 millones de euros, mientras que la cifra que maneja el Barça ronda los 65.