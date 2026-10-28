El deporte se solidariza con las víctimas del accidente ferroviario: aplazados los partidos de Copa del Rey

El deporte español ha mostrado su solidaridad con las víctimas y los familiares de los afectados por el grave accidente ferroviario. Clubes de todas las categorías, federaciones, deportistas y organismos deportivos han expresado sus condolencias en una jornada marcada por las suspensiones de competiciones y actos institucionales.

La Real Federación Española de Fútbol ha decidido aplazar los 24 encuentros de Copa del Rey previstos para este miércoles, una medida que afecta a equipos de distintas categorías del fútbol español. Los partidos deberán disputarse en nuevas fechas que anunciará la Federación.

Los 24 partidos de Copa del Rey aplazados

Utebo – Sabadell

Pamplona – Eibar

Poblense – Ceuta

Coruxo – Zamora

Portugalete – Real Unión

Anaitasuna – Alavés

Tarancón – Levante

Peña Sport – Huesca

Amorebieta – UD Logroñés

Mijas Las Lagunas – Real Jaén

Alcoyano – Mallorca

Trival Valderas – Leganés

Covadonga – Real Valladolid

Numancia – Real Oviedo

Badajoz – Tenerife

Puertollano – Albacete

Cieza – Granada

Reus Reddis – Barakaldo

Minera – Cartagena

Gimnástica Torrelavega – UD Ourense

Navalcarnero – Betis

Salamanca UDS – Celta

Xerez – Cádiz

Tavernes de la Valldigna – Valencia

Suspensiones también en balonmano, fútbol sala y baloncesto

Las consecuencias del accidente ferroviario se han extendido a otras disciplinas deportivas. En balonmano, ha quedado aplazado el encuentro de Copa del Rey entre Anaitasuna y Proin Sevilla, previsto en Pamplona, debido a las dificultades de desplazamiento del conjunto andaluz.

También se ha suspendido el acto previsto para anunciar la renovación de Jesús Velasco como seleccionador nacional de fútbol sala.

Por su parte, la Federación Española de Baloncesto ha suspendido la rueda de prensa de Miguel Méndez, seleccionador nacional femenino, prevista para este jueves en Oviedo, en la que iba a anunciar la convocatoria de la selección española.

El deporte español muestra sus condolencias

Los mensajes de solidaridad se han sucedido desde distintos ámbitos del deporte. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y numerosos clubes de diferentes categorías han trasladado su apoyo a las víctimas y sus familias.

El Sevilla ha guardado un minuto de silencio antes del entrenamiento de su primera plantilla, mientras que LaLiga y la ACB también han expresado sus condolencias y su reconocimiento a los servicios de emergencia.

El deporte español se suma así a las muestras de duelo y solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por el accidente.