El deporte se solidariza con las víctimas del accidente ferroviario: aplazados los partidos de Copa del Rey

El deporte español ha mostrado su solidaridad con las víctimas y los familiares de los afectados por el grave accidente ferroviario. Clubes de todas las categorías, federaciones, deportistas y organismos deportivos han expresado sus condolencias en una jornada marcada por las suspensiones de competiciones y actos institucionales.
La Real Federación Española de Fútbol ha decidido aplazar los 24 encuentros de Copa del Rey previstos para este miércoles, una medida que afecta a equipos de distintas categorías del fútbol español. Los partidos deberán disputarse en nuevas fechas que anunciará la Federación.
Los 24 partidos de Copa del Rey aplazados
Utebo – Sabadell
Pamplona – Eibar
Poblense – Ceuta
Coruxo – Zamora
Portugalete – Real Unión
Anaitasuna – Alavés
Tarancón – Levante
Peña Sport – Huesca
Amorebieta – UD Logroñés
Mijas Las Lagunas – Real Jaén
Alcoyano – Mallorca
Trival Valderas – Leganés
Covadonga – Real Valladolid
Numancia – Real Oviedo
Badajoz – Tenerife
Puertollano – Albacete
Cieza – Granada
Reus Reddis – Barakaldo
Minera – Cartagena
Gimnástica Torrelavega – UD Ourense
Navalcarnero – Betis
Salamanca UDS – Celta
Xerez – Cádiz
Tavernes de la Valldigna – Valencia
Suspensiones también en balonmano, fútbol sala y baloncesto
Las consecuencias del accidente ferroviario se han extendido a otras disciplinas deportivas. En balonmano, ha quedado aplazado el encuentro de Copa del Rey entre Anaitasuna y Proin Sevilla, previsto en Pamplona, debido a las dificultades de desplazamiento del conjunto andaluz.
También se ha suspendido el acto previsto para anunciar la renovación de Jesús Velasco como seleccionador nacional de fútbol sala.
Por su parte, la Federación Española de Baloncesto ha suspendido la rueda de prensa de Miguel Méndez, seleccionador nacional femenino, prevista para este jueves en Oviedo, en la que iba a anunciar la convocatoria de la selección española.
El deporte español muestra sus condolencias
Los mensajes de solidaridad se han sucedido desde distintos ámbitos del deporte. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y numerosos clubes de diferentes categorías han trasladado su apoyo a las víctimas y sus familias.
El Sevilla ha guardado un minuto de silencio antes del entrenamiento de su primera plantilla, mientras que LaLiga y la ACB también han expresado sus condolencias y su reconocimiento a los servicios de emergencia.
El deporte español se suma así a las muestras de duelo y solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por el accidente.