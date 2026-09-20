'Radioestadio' vive el fútbol desde la Estación de Servicio Moeve de Campo de las Naciones

El fútbol se vive este domingo desde un lugar diferente. 'Radioestadio', con Edu García al frente, emite en directo desde la Estación de Servicio Moeve de Campo de las Naciones, en Madrid, en una jornada especial que lleva toda la emoción del deporte fuera de los estudios de Onda Cero.

Durante ocho horas de programa, de 15.00 a 23.00 horas, el equipo sigue toda la actualidad deportiva y la jornada futbolística desde una ubicación privilegiada, próxima a donde se jugó el derbi de Madrid de LALIGA EA SPORTS. Una tarde en la que la radio convive con el movimiento habitual de la estación y con sus propios clientes y empleados.

Durante la emisión, acercamos también a los oyentes 'Saca partido a cada parada', la promoción que Moeve mantiene activa hasta el 31 de octubre.

El micrófono de 'Radioestadio', entre los clientes de Moeve

Uno de los momentos más cercanos del programa se ha producido cuando Edu García ha dejado por unos minutos la mesa de 'Radioestadio' para acercar el micrófono a clientes y empleados de la estación, y conocer de primera mano cómo estaban viviendo esta particular tarde de fútbol.

Entre quienes han compartido esta jornada con 'Radioestadio' está Javier, uno de los empleados de la Estación de Servicio Moeve de Campo de las Naciones. Acostumbrado al movimiento que generan los partidos en la zona, anticipaba una tarde especialmente intensa una vez finalizase el fútbol: "Cuando termine, va a empezar a venir aquí todo el mundo y va a estar más ajetreado".

Javier también ha contado a Edu García cómo se vive el fútbol desde una estación tan próxima al escenario del derbi. Él se reconoce madridista y, ante la pregunta de qué ambiente esperaba después del partido, lo resumía con humor: "Aquí se va a mezclar todo. A saber quién gana o si acaba en empate".

'Saca partido a cada parada': fútbol y regalos hasta el 31 de octubre

Hasta el 31 de octubre, quienes realicen una compra de 40 euros en tienda, lavado o carburante (también acumulando diferentes compras hasta llegar a esa cantidad) o una carga ultrarrápida de 18 euros pueden participar para conseguir regalos de LALIGA y Liga F, como camisetas, balones y entradas.

En el caso de los clientes de Moeve gow, cada ticket de 40 euros permite disponer de dos tiradas virtuales en la app Moeve. Quienes no sean miembros del club Moeve gow también pueden informarse de como participa en moeve.es/promofutbol.

La promoción finaliza el 31 de octubre. Toda la información y condiciones están disponibles en la web de Moeve.

La emisión desde la estación de servicio Campo de las Naciones permite trasladar durante una jornada el ritmo, las narraciones y el análisis de 'Radioestadio' a un escenario diferente y acercar el programa a las personas que se encontraban en la estación.

Con la colaboración de Moeve, patrocinador oficial de todas las competiciones de LALIGA y Liga F. «El futuro es mejor si jugamos todos».