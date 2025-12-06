Las voces de Onda Cero analizan el grupo de España en el Mundial: "Es para estar contentos"

España ha conocido este viernes a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, el que La Rojo comenzará su camino enfrentándose a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. A priori el grupo parece bastante sencillo para la número uno del ranking FIFA, aunque Luis de la Fuente prefiere no confiarse con tantos meses aún por delante.

Las voces del deporte en Onda Cero han analizado en Radioestadio Noche el resultado de este sorteo en el que España ha salido bastante bien parada. "Viendo lo que hay en otros grupos, estoy contento. Terminamos con Uruguay, que ha perdido mucho potencial y ya no es lo que era", explica Alfredo Martínez, narrador de los partidos de España en Radioestadio.

"En un Mundial no solo es importante el grupo, también lo son los cruces", señala también Alfredo Martínez que destaca que el camino hacia unas hipotéticas semifinales podría pasar por eliminar a Austria, Croacia y Bélgica en las primeras eliminatorias.

"Nos sobran los motivos para ser optimistas", explica Rocío Martínez, copresentadora de Radioestadio Noche, que señala las coincidencias con el Mundial de 2010 en el que España salió campeona. "Estamos en el grupo H, igual que en 2010; ante un equipo de Bielsa, también como en 2010 (entonces fue Chile, ahora será Uruguay); y ante la selección que ganó a la campeona del último Mundial (Arabia Saudí)".

"Es un Mundial demasiado largo, los primeros partidos van a importar poco", explica Edu Pidal, copresentador de Radioestadio Noche. "Esperábamos al menos un coco y dos selecciones sencillas y es lo que ha pasado (…) Con Valverde y Bielsa como principales nombres, es cierto que no atraviesa su mejor momento, pero considero a Uruguay una selección de primer nivel", sentencia.

También el director de Radioestadio, Edu García, se ha pasado por el Radioestadio Noche de este viernes para analizar a los rivales de España y calificar el grupo como "asequible". "Hemos tenido suerte con el grupo y, si no fallan los primeros, también con los cruces y las sedes", explica.