La justicia ratifica la condena a Hugo Mallo por abuso sexual: "Es cerrar la puerta a un episodio infame"

Tras 6 años y medio de lucha por fin se ha hecho justicia para Carme Coma. Fue el 24 de abril de 2019, justo antes de empezar un encuentro de Primera División que enfrentaba al Espanyol y al Celta de Vigo, cuando Hugo Mallo, jugador del Celta, saludaba al equipo rival y al final de la fila esperaban las dos mascotas del RCD Espanyol. La mujer, disfrazada de periquita, denunció que el jugador le metió la mano por debajo del disfraz tocándole los pechos y haciendo movimientos.

El pasado 12 de septiembre de 2024 se conocía la sentencia del juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona en la que Hugo Mallo era condenado por abuso sexual y hoy, 4 de diciembre de 2025 esa condena se hace firme. Tras este acontecimiento Caren Coma se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Estoy tranquila, satisfecha y en paz. Llevo desde 2019 esperando este momento y esto es cerrar la puerta a un episodio infame con un final como tenía que ser, como un delito".

"Recuerdo muchísimo esos 3 segundos de asquerosidad, ese descaro de hacerlo delante del estadio, con esa sonrisa. Siempre pienso que si esto me hubiese sucedido teniendo 18 años me lo hubiese llevado toda la vida pero con más de 40, no", asegura. Carme ha luchado durante todo este tiempo para hacer justicia de lo vivido y para ello fue clave un vídeo que publicó Onda Cero.

En ese vídeo se veía el momento más detallado desde otra perspectiva, una imagen que no se había visto hasta el momento: "Esas segundas imágenes fueron claves. Yo renuncié al dinero para que se afianzara que era veraz, que no era ni oportunista ni que me quería aprovechar y esto da mucha pena y es algo que hace muchas víctimas de violencia de género".

"Había gente cercana que no quería que diera el paso por donde me iba a meter pero yo sabía que lo tenía que hacer. Yo no quiero que me pida perdón, no lo conozco, yo lo único que quería es que se hiciera justicia y que se verificara que había cometido un delito conmigo. Esa persona me hizo sentir vulnerable, acosada y herida", concluye.