Luis de la Fuente: "Creo que nunca ha habido tantas selecciones candidatas a ganar el Mundial"

Este viernes se ha celebrado en Washington el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, que ha sido bastante benévolo con la selección española. La Roja se enfrentará en la primera fase a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, por lo que se espera que sea primera de grupo sin grandes dificultades.

Será importante, eso sí, que sea primera, pues el primer cruce será con el grupo de Argentina. En caso de que las dos sean primeras de sus respectivos grupos no se verían las caras hasta una hipotética final.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha atendido a Radioestadio Noche a la salida del sorteo y ha valorado a los rivales de una selección española que llegará al Mundial como una de las grandes favoritas y ocupando el puesto número uno en el ranking FIFA.

"El número uno no te lo regalan, hay que ganárselo, y nosotros nos lo hemos ganado. Es el reconocimiento a una trayectoria, pero no te garantiza nada", ha explicado un Luis de la Fuente que asegura que "hay muchas selecciones candidatas a ganar el campeonato, creo que nunca ha habido tantas".

La Uruguay de Marcelo Bielsa será el rival más fuerte de la fase de grupos para España, y De la Fuente se ha deshecho en elogios hacia el que fuera también técnico de 'su' Athletic. "Es un referente para muchos entrenadores (…) El fútbol uruguayo es historia del fútbol mundial, es un partido que puede dejar un legado en la historia futbolística muy importante", ha explicado.

Sobre el resto de rivales, De la Fuente prefiere no confiarse y asegura que "todos los partidos son difíciles". Recuerda que Arabia Saudí ya sorprendió ganando a Argentina en el último Mundial y que "Cabo Verde es una gran desconocida".

Precisamente Argentina puede ser uno de los rivales que tenga España antes del Mundial con esa Finalíssima marcada en rojo en el calendario de muchos y que todo apunta a que se jugará en el mes de marzo. "Vamos a ver si definitivamente se juega o no. Yo quisiera jugarlo, me hace muchísima ilusión", reconoce el seleccionador.

Lo que sí parece tener claro es el bloque de futbolistas que le acompañarán en el Mundial, aunque reconoce que no está cerrado y da por hecho que habrá lesiones que abran la puerta a futbolistas menos habituales.

"Tenemos un bloque consolidado, no cerrado (…) Con las bajas de importantes futbolistas han aparecido otros que no eran conocidos para el gran público pero que han demostrado su potencial (…) Va a haber lesiones y esas bajas van a dar la oportunidad a otros futbolistas", explica.