Dr. Ripoll: "Lamine es un futbolista de 18 años intentando evitar un quirófano que puede marcar su carrera"

Lamine Yamal se ha convertido este martes en el foco de todas las noticias tras su baja de la convocatoria de la selección para los partidos frente a Georgia y Turquía, algo que comunicaba la Federación a las 10:30h. expresando su "sorpresa y malestar" tras conocer el mismo lunes de la concentración de los jugadores, que el delantero del Barcelona había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis.

Este tratamiento llega después de dos meses en los que el jugador ha tenido que parar y volver a disputar partidos sin rendir al 100%, ahora Lamine tendrá que estar de reposo durante 7-10 días. El Dr. Ripoll, experto en lesiones deportivas, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para detallar este procedimiento: "Este tratamiento es paliativo, no va a resolver el fondo del problema sino que va a tratar los síntomas que éste produce".

"El número de días de descanso o reposo relativo, no permite ejercicio físico. Después de aplicar el tratamiento, el doctor, depende la intensidad, recomienda un número de días. Esta lesión se cura con reposo y gestión de los minutos que se juegan. El fondo de esta cuestión es que hay un futbolista de 18 años que está intentando evitar un quirófano que puede marcar su carrera", asegura.

La selección se encuentra molesta por las formas y la no comunicación del Barcelona de este tratamiento que se llevaría a cabo con el internacional y deciden liberal al jugador "priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador".