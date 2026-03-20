Pau López: "Por mi rendimiento no merecía estar en el Betis pero confiaron en mí"

El Real Betis ha firmado este jueves un histórico pase a cuartos de final de la Europa League tras remontar el resultado de ida frente al Panathinaikos (1-0) con una goleada por 4-0 con los goles de Aitor Ruibal, Amrabat, Cucho y Antony. Y con un nombre señalado en portería, Pau López.

El portero del Real Betis que al término del encuentro ha valorado en Radioestadio Noche la clasificación: "Era un partido importante el de hoy pero no podemos vivir constantemente con el cuchillo al cuello de que si no ganamos somos un desastre. Hoy ha sido una noche feliz para el beticismo, ha salido todo bien".

Un Pau López decisivo con su parada en el minuto 6 cuando el equipo andaluz más lo necesitaba: "Intento siempre hacer lo mejor posible y ayudar al equipo. Se me dio esta oportunidad porque por mi rendimiento no merecía estar en este club pero confiaron en mí. Soy honesto conmigo mismo y no era mi mejor temporada para llegar a un Betis que está luchando por lo que está luchando".

Pau ha agradecido al club y a Pellegrini que le hayan dado la oportunidad de jugar en el Real Betis: "En el Toluca tenía una mala situación de que no confiaban en mí, tuve una lesión en el dedo a final de temporada y me dicen que no cuentan conmigo y es el director deportivo el que me dice de volver. Fue un regalo porque no me lo esperaba. Al final salió bien".

El Betis está en el momento más dulce de la temporada, consiguiendo por primera vez el pase a cuartos de la Europa League y en puestos Champions en liga: "Ojalá salga todo bien pero hay partidos delante. El equipo hoy se ha reconocido. La temporada está siendo muy buena, todo el mundo habría firmado estar como estamos ahora mismo. Ojalá podamos terminar el trabajo que hemos hecho".