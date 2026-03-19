Gabriel Rufián e Irene Montero presentan su "otra izquierda" en Barcelona

El frente común de las otras izquierdas nace tan dividido como su propia naturaleza. Todos quieren lo mismo, pero todos quieren liderar el futuro de la extrema izquierda. Y algunos, como Gabriel Rufián e Irene Montero están dispuestos a presentar ya su propia iniciativa. Y será en un acto que -de momento- no cuenta ni con Sumar, ni con Izquierda Unida o Más Madrid.

Rufián y Montero, un tándem peculiar

Así, según ha podido confirmar Onda Cero, bajo el lema "¿Qué hay que hacer?", Rufián y Montero, un dúo que mantiene desde hace tiempo un idilio político consolidado, quieren ser los primeros en pegar duro en el proyecto de una nueva izquierda al margen del PSOE.

Ambos son dos figuras con peso político propio al margen incluso de Esquerra y Podemos. Ninguno lidera sus partidos. De hecho, Rufián no mantiene precisamente una excelente relación con su líder Oriol Junqueras, pero son conscientes del valor de su marca personal. Y quieren aprovecharla.

Por eso, junto con el ex Portavoz de Unidas Podemos, Xavier Domenech, se presentaran el próximo día 9 en un acto en Barcelona, que ya tiene cartel en catalán, para defender la unidad de la izquierda. De su izquierda.

Al evento -a la hora de redactar estas líneas- no están invitados, que se sepa, representantes de Izquierda Unida, Sumar, Compromís, En Comú Podem, Bildu o BNG. Ni siquiera de la propia formación de la que es portavoz el propio Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña.

Cartel del acto de Gabriel Rufián, Irene Montero y Xavier Domènech en Barcelona del próximo 9 de abril | ondacero.es

Rufián y Podemos... tienen feeling

Y es que la apuesta -que nace de Gabriel Rufián- siempre ha contado con la simpatía de Podemos y sus principales líderes, pero de nadie más de las otras izquierdas. Para el portavoz de Esquerra, las moradas "representan una formación política imprescindible en la historia de este país".

Unas palabras que llegan en el peor momento de Podemos, que acaban de desaparecer de varios parlamentos autonómicos como los de Castilla y León y Aragón, tras los últimos comicios celebrados en ambas comunidades autónomas.

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