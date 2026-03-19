El artículo del Financial Times en el que loa a España: "Es un modelo a seguir en cómo afrontar las crisis petroleras"

Un artículo reciente del Financial Times ha alabado la gestión energética de nuestro país, señalando que España es "un modelo a seguir en cómo afrontar las crisis petroleras" y destacando su capacidad para contener el impacto del encarecimiento energético.

Según este análisis, gracias a las energías renovables, el precio de la electricidad solo ha estado marcado por el gas en una pequeña parte del tiempo, a diferencia de otros países europeos donde domina casi siempre. Esta estrategia, combinada con una base nuclear estable y condiciones climáticas favorables, ha permitido mantener las facturas más bajas y reforzar su independencia energética.

Comparativa con el modelo británico

El diario británico evalúa la situación de Reino Unido y España. Comenta que los líderes políticos de ambos países, como ha ocurrido en Francia o Italia, han optado por mantenerse al margen de la creciente guerra en Irán, una decisión marcada tanto por la prudencia geopolítica como por los distintos efectos económicos que el conflicto está teniendo en cada país.

El detonante de esta crisis ha sido el cierre del estrecho de Ormuz, una arteria clave por la que transita alrededor del 20% del petróleo y gas mundial. La interrupción del tráfico ha disparado los precios energéticos a nivel global, con el petróleo superando los 110 dólares por barril. En Europa, esta situación se traduce en un encarecimiento generalizado del gas, los combustibles y la electricidad, alimentando el temor a un nuevo episodio inflacionario.

Sin embargo, el impacto no está siendo uniforme. En el Reino Unido, pese a su avance en energías renovables, el sistema eléctrico sigue dependiendo en gran medida del gas para fijar los precios. Como resultado, el país mantiene algunos de los precios eléctricos más elevados de Europa.

España, modelo a seguir

Instalación de placas solares en Barcelona. | Getty Images

España, en cambio, presenta una situación distinta. Como explica el diario inglés, no tiene una exposición directa al estrecho de Ormuz, ya que apenas un pequeño porcentaje de su petróleo y gas depende de esta ruta. Pero la clave, según el Financial Times, está en su "mix energético".

A diferencia de otros países europeos, España combina una base relevante de energía nuclear con un fuerte despliegue de energías renovables como la eólica, la solar y la hidráulica. Este equilibrio permite que, en muchos momentos, la demanda eléctrica se cubra sin recurrir al gas, evitando que este marque el precio del mercado.

Además, factores coyunturales han jugado a su favor. Un invierno especialmente ventoso y lluvioso ha impulsado las energías renovables, reduciendo aún más la necesidad de centrales de gas. El resultado es que los precios de la electricidad en España se mantienen significativamente más bajos que en países como Italia, donde el gas sigue dominando la fijación de precios.

Altos precios en España

Pese a todo, el país no es inmune al conflicto y ya se ha visto afectado en distintas materias. Los carburantes ya han subido con fuerza debido al encarecimiento del crudo, y se espera un impacto adicional en la inflación y el crecimiento económico si la guerra se prolonga. Concretamente, ha subido hasta un 29% en el caso del diésel.

La crisis, no obstante, deja una lección clara para Europa: invertir en un sistema energético diversificado no solo reduce las facturas, sino también la dependencia geopolítica. Un argumento más para acelerar la transición energética en un continente cada vez más expuesto a factores externos.