Joan Laporta, en Radioestadio noche, tras arrasar en las elecciones del FC Barcelona: "Esperábamos un muy buen resultado"

"Quiero entrar en una fase de crecimiento económico. Eso es posible", ha asegurado Joan Laporta en Radioestadio noche tras ganar las elecciones frente a Víctor Font. Laporta ha asegurado que se esperaba el resultado obtenido en las elecciones porque han visto cómo reaccionaba el barcelonismo en todos los actos de campaña.

"Yo ya tengo una cierta experiencia en campañas electorales al Barça y te puedo decir que veíamos muy buena respuesta", ha dicho el recién reelegido presidente del FC Barcelona.

"Experiencia y credibilidad"

Laporta ha destacado que han salvado una situación de ruina económica y ha asegurado que eso le "llegaba a la gente".

A preguntas de Edu García y Rocío Martínez sobre a por qué cree que el barcelonismo le ha elegido a él frente a Víctor Font, Laporta ha respondido que por la "experiencia, la credibilidad y el conocimiento del Barça".

"Entendemos el Barça como una institución catalana abierta al mundo, que está comprometida con con la sostenibilidad, la diversidad, la equidad, la inclusión que tiene una fundación que pone la solidaridad a disposición de los más necesitados y que intenta con nuestros programas de la Fundación hacer un mundo mejor", ha destacado Laporta.

Además, el nuevo presidente ha agradecido a los medios el seguimiento que han hecho de la campaña electoral y ha reconocido que lo que más ilusión le hace en esta nueva etapa es "ganar títulos y la inauguración del nuevo Camp Nou".

"Quiero entrar en una fase de crecimiento económico"

Sobre el proyecto que tiene para el FC Barcelona, Laporta ha afirmado que quiere entrar en una fase de crecimiento económico, gracias a la paciencia de los socios y de su propuesta: "Había propuestas mucho más fáciles que la nuestra, pero han confiado".

¿Cómo será en este mandato?

Por otro lado, Laporta ha dicho que durante este mandato defenderá al Barça y que dará la cara: "Yo me mojo".